Rudnik radi, a građani u mraku: Majdanpek treći dan bez struje
Građani Majdanpeka su već tri dana bez struje, grejanja, mobilne mreže i interneta. Rešenje se nazire, ali samo privremeno
U borbu sa ekstremnim vremenskim uslovima ulaze i pripadnici Žandarmerije, najavila je Vlada
Vlada Srbije saopštila je da će, u skladu sa nalogom premijera Đura Macuta, biti pojačano angažovanje službi na terenu kako bi se pružila brza i efikasna pomoć građanima usled otežanih vremenskih uslova.
Direkciji policije i Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova naloženo je da nastupe združenim snagama, uz aktivnije uključivanje pripadnika Žandarmerije, kako bi se odgovorilo na sve izazove koje donosi loše vreme i osigurala bezbednost stanovništva, navedeno je u saopštenju.
Na inicijativu premijera, kako je navedeno, i privredni subjekti su se uključili u pružanje pomoći, pre svega obezbeđivanjem agregata za ugrožena područja.
Među kompanijama koje su se odmah odazvale je i kineska kompanija Šandong, koja je pružila konkretnu podršku na terenu.
Prema podacima Sektora za vanredne situacije, zbog posledica padavina vanredna situacija proglašena je u devet opština – Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i delu Prijepolja.
U Loznici deo građana već sedmi dan nema struju, a u Majdanpeku je, posle višečasovnog podizanja dalekovoda, sinoć počelo da se normalizuje snabdevanje električnom energijom.
