U borbu sa ekstremnim vremenskim uslovima ulaze i pripadnici Žandarmerije, najavila je Vlada

Vlada Srbije saopštila je da će, u skladu sa nalogom premijera Đura Macuta, biti pojačano angažovanje službi na terenu kako bi se pružila brza i efikasna pomoć građanima usled otežanih vremenskih uslova.

Direkciji policije i Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova naloženo je da nastupe združenim snagama, uz aktivnije uključivanje pripadnika Žandarmerije, kako bi se odgovorilo na sve izazove koje donosi loše vreme i osigurala bezbednost stanovništva, navedeno je u saopštenju.

Uključuju se i firme

Na inicijativu premijera, kako je navedeno, i privredni subjekti su se uključili u pružanje pomoći, pre svega obezbeđivanjem agregata za ugrožena područja.

Među kompanijama koje su se odmah odazvale je i kineska kompanija Šandong, koja je pružila konkretnu podršku na terenu.

Prema podacima Sektora za vanredne situacije, zbog posledica padavina vanredna situacija proglašena je u devet opština – Valjevu, Majdanpeku, Osečini, Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Sjenici, Vladimircima i delu Prijepolja.

U Loznici deo građana već sedmi dan nema struju, a u Majdanpeku je, posle višečasovnog podizanja dalekovoda, sinoć počelo da se normalizuje snabdevanje električnom energijom.

Izvor: FoNet