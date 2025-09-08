Beograđani su površno pročitali odluku Komisije o planu kojim su obuhvaćene Hale 2 i 3 Beogradskog sajma. U njoj nigde ne piše da hale neće biti srušene. Zapravo, neki radovi na prostoru tog plana su već počeli

„Osnovni kompleks Beogradskog sajma koji obuhvata Hale 1, 2, 3 i upravnu zgradu biće definisan kao kompleks javne namene za potrebe obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture i drugih javnih sadržaja“, piše u zaključku Komisije za postupak sprovođenja javnog uvida za izmene prostornog plana projekta Beograd na vodi.

To nigde ne piše

A zatim piše da će biti raspisan arhitektonsko-urbanistički konkurs „u cilju preispitivanja potencijala postojećih objekata osnovnog kompleksa Beogradskog sajma“, kako bi se odabrao odgovarajući javni sadržaj za te prostore.

I, javnost je u ovim odlukama videla stav Grada i investitora da će hale Beogradskog sajma biti sačuvane.

Međutim, to nigde ne piše. Piše samo da će halama biti određena javna namena, da neće postati, na primer, stanovi. Kao i da će konkursom da se preispita njihov potencijal.

Znači da autori tog konkursa mogu da utvrde da su Hale 2 i 3 super prostor za predviđene javne namene, a mogu da utvrde i da nisu, te da ih treba srušiti i sazidati nove objekte, primerenije školstvu, zdravstvu, kulturi i socijalnoj zaštiti.

To sve govori da je cilj zaključka Komisije umirivanje gnevne javnosti zbog uništavanja vrednosti Beograda u korist privatnog interesa investitora, a ne čuvanje Beogradskog sajma.

Otimanje obala

Da se ne treba radovati je i gradilište ispod novog Železničkog mosta, uz samu obalu, bez građevinske table.

Prema inicijativi „Beograd ostaje“, radovi su počeli pre desetak dana.

Foto: Beograd ostaje Nedozvoljeno gradilište

„U toku je otimanje obala Beograda, uživo. Nelegalna gradilišta niču. Krenuli su od Sajma. Gradilišta bez građevinskih tabli i dozvola će metastazirati svuda po gradu“, kaže za „Vreme“ Đorđe Miketić iz ove inicijative, podsećajući da je „10.000 Beograđana potpisalo primedbe protiv širenja Beograda na vodi“.

„Mislimo da je rešenje da se hitno raspišu izbori i za Grad Beograd, jer evidentno je da je u apsolutnom kolapsu i da je bankrotirao, tako da je vreme da Beograđani izaberu novu upravu koja će prekinuti pljačku i krenuti da popravlja sve zapuštene službe grada“, kaže Đorđe Miketić.

Inače, prošlog meseca je odbijen zahtev investitora „Beograd na vodi“ za izdavanje rešenja za izvođenje radova na postavljanju privremenog montažno-demontažnog objekta za potrebe održavanja međunarodnih izložbi i drugih manifestacija. Zahtev je odbilo Odeljenje za građevinske, komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske opštine Savski venac u Beogradu, zbog nepotpune dokumentacije.