Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da na osnovu međudržavnog sporazuma Srbije nje sme jednostrano da nacionalizacije NIS, te da se razmatraju modeli za nastavak rada kompanije uprkos američkim sankcijama

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da su u toku pregovori o Naftnoj industriji Srbije (NIS), kao i da zna „da se srpsko rukovodstvo obratilo SAD, jer je upravo njihov zahtev ispunjavalo preduzeće koje je stvoreno na osnovu međuvladinog dogovora između Rusije i Srbije“, te da je to „specifična karakteristika Amerikanaca“.

Na okruglom stolu za ambasadore u Moskvi podsetio je da se u međuvladinom sporazumu između Srbije i Rusije govori da ne može doći ni do kakve nacionalizacije NIS-a bez obostrane saglsanosti.

„Pod kojim uslovima se može postići saglasnost o nacionalizaciji ili o nekoj drugoj formi rešenja ovog problem?. Možda se rešenje sastoji u tome da se nađe način kako da dalje radi NIS, bez obzira na mogućnosti koje imaju SAD da bi se to preduzeće kaznilo. Time se bave ministar energetike i odgovarajući ekonomski operateri, kao i kompanije u vama komšijskim zemljama koje su sarađivale sa NIS-om“, istakao je Lavrov.

Napomenuo je i da „ne gaji nikakve sumnje da pravednost treba uvek da bude kriterijum jer se u suprotnom stvara presedan za mnoge druge zemlje, a to nikome nije potrebno“.

„Podrivanje“ Amerikanaca

Šef ruske diplomatije je, takođe, rekao da Amerikanci „svojim postupcima, jednostranim sankcijama, zloupotrebom dolara podrivaju globalizaciju koju su decenijama gradili i svima preporučivali kao glavno blago čovečanstva“.

„Ne odmah, to neće biti brzo, ali se dolazi do shvatanja da to nije blago čovečanstva, već konfiguracija svetske ekonomije koja dozvoljava jednoj zemlji da diktira svim ostalima. Ozbiljne zemlje koje računaju na očuvanje svog suvereniteta će stvarati alternativne strukture i oslanjati se ne na mehanizme dokazanog diktata i pritisaka, već na pouzdane platforme koje ne podležu ideološkim razlozima“, poručio je Lavrov, istaknuvši da su takve platforme ŠOS i BRIKS.

Lavrov je, takođe, skrenuo pažnju na to da je taj proces verovatno od neke koristi autorima tih jednostranih, prinudnih mera na neko vreme, ali da u dugoročnom, istorijskom planu ozbiljno podriva sav taj sistem koji su nazivali globalizacijom, a koji se sada pred našim očima ruši.

Izvor: Sputnjik