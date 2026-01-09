Afera „Generalštab"

08.januar 2026. Uglješa Bokić

Danas: Detalji optužnice protiv ministra kulture Nikole Selakovića

Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još troje funkcionera zbog navodnog falsifikovanja dokumenata i zloupotrebe položaja prilikom oduzimanja statusa kulturnog dobra zgradi Generalštaba. List Danas objavio je detalje optužnice