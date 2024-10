Kanadska kompanija „Skaj”, čiju su aplikaciju za tajnu komunikaciju koristile kriminalne grupe širom sveta, angažovala je srpske kriminalce da prodaju „skaj” aplikacije i telefone na Balkanu, otkriva KRIK u okviru međunarodnog projekta Glasnik kriminala (The Crime Messenger).

Prodavac mobilnih telefona iz Čačka Saša Vasilijević shvatio je početkom 2021. da je vreme da porodicu skloni na bezbedno mesto, piše KRIK.

„Sve te bitange koje su ubile moje prijatelje, odsekle im glave (…) Besan sam zbog tih smećara jer nisam sa svojom porodicom više od 90 dana, a svakog meseca moram da izdvojim 50 (hiljada) za obezbeđenje i sigurne kuće za svoju porodicu”, požalio se početkom marta svom šefu u kompaniji koja je radila distribuciju telefona za „Skaj Global”, prenosi ovaj istraživački medij.

Vasilijević za ovu kompaniju nije prodavao obične, već specijalne telefone – sa instaliranom „skaj” aplikacijom, kako se navodi, koja je omogućavala da se preko nje bezbedno komunicira, odnosno da policija ne može da presretne poruke i špijunira dopisivanja. Kao takva, bila je omiljeno oruđe kriminalnih grupa pre svega u Evropi i obilato su je koristili da ugovaraju različite kriminalne poslove i organizuju ubistva.

Posao koji može da košta glave

Ovaj osetljiv posao prodaje „skaj” telefona prodavce je mogao bukvalno da košta glave, navodi se u tekstu. Tako se Vasilijević, koji je prema tvrdnji konkurenata telefonima snabdevao crnogorski škaljarski klan, našao na udaru suparničke kriminalne grupe, piše.

On je samo jedan od brojnih prodavaca „skaj” telefona na Balkanu koje su novinari KRIK-a identifikovali u okviru međunarodnog projekta „Glasnik kriminala” (The Crime Messenger) u saradnji sa novinarskom mrežom OCCRP i drugim poznatim svetskim medijima, poput Paper Trail Media iz Nemačke, StudioFact iz Francuske, CBC/Radio Kanada iz Kanade, NRC iz Holandije, Le Soir iz Belgije, Investigace iz Češke. Projekat je nastao, navedeno je, na osnovu gotovo četiri hiljade dokumenata do kojih su došli novinari iz istrage koja se vodila u Francuskoj protiv osnivača i direktora kompanije „Skaj Global”, kao i ljudi koji su za ovu kompaniju prodavali enkriptovane telefone.

Istraživanje otkriva da se kompanija „Skaj” oslanjala upravo na pomoć pripadnika balkanskih kriminalnih grupa kako bi njihovi telefoni i softver stigli do mušterija iz podzemlja, piše KRIK. „Skaj” je prvo angažovao veće kompanije kao zvanične distributere, a zatim su oni u posao uvodili članove balkanske mafije koji su telefone prodavali krajnjim korisnicima, navodi se u tekstu.

Vrh kompanije znao da telefone koriste kriminalci

Različiti dokazi do kojih su novinari došli tokom višemesečnog istraživanja, kako piše, pokazuju da su ljudi iz samog vrha kompanije znali da njihove telefone koriste kriminalci, kao i da su ljudi koje su angažovali u lancu prodaje takođe članovi podzemlja.

Prodavci su bili ključne tačke u mreži distribucije „skaj” telefona: osim pronalaženja lokalne klijentele, bili su odgovorni i za tehničku podršku. Ukoliko bi se pojavio problem koji nisu mogli da reše, pomagali bi svojim klijentima da se povežu sa kompanijom „Skaj”. U slučaju da su im klijenti uhapšeni ili im je potrebno da prikriju inkriminišuće tragove, preprodavci su mogli da izbrišu podatke sa telefona slanjem zahteva „Skaj Globalu”, piše ovaj medij.

Vasilijevićeve prepiske na „skaju” ukazuju da je, piše KRIK, sem prodaje telefona, bio uključen i u kriminalne poslove – razmenjivao je poruke u kojima se pominju droga i oružje. Sa druge strane, prodavac telefona za supraničku grupu predvođenu Veljkom Belivukom bio je Srđan Lalić, koji je kidnapovao, mučio i ubijao članove suprostavljenih grupa u kući nadomak Beograda specijalno opremljenoj za ubistva i nazivanoj „klanica”.

„’Skaj’ je bio svestan da njegov sistem koriste kriminalne organizacije (…) savetovali su nas da ne ostavljamo nikakav trag i da ne kažemo da se ‘skaj’ koristi u kriminalne svrhe”, posvedočio je kasnije Lalić francuskom istražnom sudiji. KRIK ekskluzivno objavljuje njegovo svedočenje.

Dodatni prihod za kriminalce

Sem njih dvojice, novinari KRIK-a su kao dilera „skaja” identifikovali i Miodraga Kostića – sina nekadašnje predsednice niške Opštine Crveni Krst, ali i nasilnog kriminalca koji je u vreme kada je sa suprugom prodavao telefone bio u bekstvu zbog pljačke banke.

Prodaja telefona predstavljala je ne tako mali dodatni prihod za kriminalce – u nekim slučajevima zaradili su milionske iznose. Ante Vrcan, još jedan osumnjičeni član balkanske mafije koji je „skaj” telefone prodavao na Balkanu i u zemljama Južne Amerike, govorio je o tome kada su ga saslušavale francuske istražne sudije., navodi se.

„(Moja provizija je bila) oko 30.000 dolara mjesečno, a kada bi bile promocije 100.000 dolara mjesečno, a promocije su bile dva puta godišnje”, rekao je Vrcan, koji je u Hrvatskoj optužen za šverc kokaina i oružja, piše KRIK. Prema policijskoj istrazi, Vrcan je bio član hrvatskog ogranka klana Darka Šarića.

Zaplenjeni serveri

Francuska policija je početkom 2021. zaplenila servere kompanije „Skaj” koji su se nalazili u ovoj zemlji i od tada se u etapama dešifruju poruke koje su dovele do hapšenja mnogih kriminalaca širom Evrope.

U avgustu je u Francuskoj podignuta i optužnica protiv 31 osobe iz kompanije „Skaj”, njihovih distributera i prodavaca telefona. Optužen je i vlasnik firme, kanadski državljanin Žan- Fransoa Eap, protiv koga se paraleno vodi postupak i u Americi. On se, međutim, nalazi u Kanadi koja ne želi da ga izruči.

Kompanija „Skaj”, u odgovoru poslatom novinarima, tvrdi da je kontrolisala prodavce telefona i da su postojala striktna pravila o zabrani korišćenja „skaja” za kriminalne aktivnosti. Kad god je „Skaj” otkrio da se korisnici aplikacije ne pridržavaju ovih prvila njihovi nalozi su, kako tvrde, bili izbrisani.

Kompletan tekst možete pročitati na sajtu KRIK.