Izgradnja hotela i stambene zgrade

„Vlada, ako je htela da sačuva to mesto, da to bude mesto komemoracije onda su to trebalo da urade. Imali su 30 godina da to urade. Činjenica da to nisu uradili – za to nije kriv Džared Kušner. Čovek želi da zaradi novac", izjavio republikanac Robert Ković