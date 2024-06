„Vlada, ako je htela da sačuva to mesto, da to bude mesto komemoracije onda su to trebalo da urade. Imali su 30 godina da to urade. Činjenica da to nisu uradili – za to nije kriv Džared Kušner. Čovek želi da zaradi novac", izjavio republikanac Robert Ković

Republikanac srpskog porekla i advokat koji je neuspešno hteo da se kandiduje za Kongres Robert Ković, ponovio je da Džared Kušner, zet Donalda Trampa,ima planove da izgradi hotel i stambenu zgradu na mestu srušenog Generalštaba, srušenog tokom bombardovanja NATO-a 1999. godine.

„Pre svega, srpska vlada ako dozvoli da se to desi, a izgleda da hoće, to je njihova odluka, bilo da se to nekome sviđa ili ne. To je stvar između Vlade Srbije i naroda Srbije koji, ako to ne žele, treba da protestuju protiv toga. A s druge strane – posao je posao i posao se nastavlja. Prošlo je puno vremena. Vlada, ako je htela da sačuva to mesto, da to bude mesto komemoracije onda su to trebalo da urade. Imali su 30 godina da to urade. Činjenica da to nisu uradili – za to nije kriv Džared Kušner. Čovek želi da zaradi novac. Ali da vam kažem nešto, ako imate Trampovu investiciju u Srbiji, on će učiniti sve što može da bude prijateljski nastrojen prema Srbiji i da Srbija bude prijtateljski nastrojena prema njemu, jer ima novac tu uložen. I učiniće sve da zaštiti svoju investiciju, znači i da zaštiti tu zemlju. Tako da ako s te strane pogledate, nije to tako loše“, rekao je Ković u intervjuu za N1.

Foto: Instagram Predsednik Vučić i Kušner

Susret Vučića i Kušnera i mnogobrojne kritike



Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je prošle nedelje sa Džaredom Kušnerom, kome je, kako je rekao, ponosno pokazao Beograd i izložio mu neke od planova za još brži rast srpske prestonice.

Vučić je objavio na Instagramu da je imao „inspirativnu razmenu ideju“ sa Kušnerom kome je predstavio „viziju Beograda kao svetske metropole, čiji je kosmopolitski duh oduvek privlačio ljude iz svih krajeva sveta“.

„Kušner je meni predstavio projekat za velelepni hotel u Beogradu koji će doprineti da naša prestonica postane centar ovog dela sveta, koji će se na globalnoj mapi pozicionirati kao nezaobilazna destinacija i poželjno sedište za najveće korporacije, univerzitete i međunarodne institucije, ali i nadahnuće za umetnike, naučnike i nadasve mlade ljude iz svih krajeva sveta“, naveo je Vučić.

„Takav Beograd želimo da ostavimo našim budućim generacijama“, dodao je Vučić.

Kušner je ranije objavio nameru da na mestu nekadašnjeg Generalštaba, urušenog u NATO bombardovanju, izgradi luksuzni hotel, što je izazvalo burne reakcije u stručnoj i najširoj javnosti, i o čemu se negativno izrazila Srpska akademija nauka i umetnosti.

„Najavljeno rušenje i radikalne promene namene kompleksa Beogradskog sajma, Generalštaba i Ministarstva odbrane značiće i nenadoknadiv gubitak izrazito vrednog i značajnog dela kulturološkog identiteta Beograda. O umetničkoj i kulturološkoj vrednosti i značaju tih celina najbolje govori podatak da su pojedinačno ili u celini bili ili jesu u režimu zaštite kao spomenici kulture“, poručili su iz SANU.

Opozicione partije najavile su proteste ukoliko se krene sa realizacijom ovog projekta, a svoje protivljenje su javno iskazali i brojni stručnjaci.

Izvor: N1