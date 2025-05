Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je danas na konferenciji za novinare sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je lično posvećen proširenju Evropske unije (EU) na Zapadni Balkan i da bi Srbija trebalo da iskoristi ovaj istorijski trenutak i ubrza reforme.

„Da budem jasan – živimo pozitivni momentum u EU za proširenje i ovo je jasna prilika za Srbiju. Unija ostaje čvrsto posvećena pristupanju Srbije“, naglasio je Košta.

On je dodao da mu je drago da EU ostaje prioritet za Srbiju i da je sada potrebno ubrzanje reformi.

Predočio je da je potreban naredni korak, da su za otvaranje Klastera 3 potrebni ranije dogovoreni rad u oblasti medijskih sloboda, reformi izbornog zakonodavstva i borbi protiv korupcije, te da više nema vremena za gubljenje i da se nada da će posao oko Klastera 3 biti završen što pre.

Košta je ukazao da je dijalog Beograda i Prištine ključna tačka, a da je ključni element zajedničke spoljne i bezbednosne politike jasna osuda ruske agresije na Ukrajinu i podrška Ukrajini.

„Proširenje se bazira na poverenju. Mnogi ljudi u regionu izgubili su nadu u proces i došao sam ovde da vas uverim u moju posvećenost prosirenju. Verujem da je budućnost Srbije u EU. Lopta je u vašem dvorištu“, rekao je Košta.

Upitan o napretku Srbije, Košta je rekao da se pristupanje članstvu u EU bazira na zaslugama i da ista merila važe za sve kandidate, da sada nisu svi na istom mestu u pristupanju, ali da misli da oni koji trenutno nisu vodeć, mogu da sustignu vodeće kandidate.

On je istakao da je pristupni proces slobodan izbor svake zemlje i da svako sam odlučuje o tome da bude član EU. Košta je rekao da mnogi u regionu ne veruju u to da ima napretka, da u Briselu mnogi ne veruju da su zemlje kandidati posvećene, a da je jedini način da se situacija prevaziđe da i jedni i drugi isporuče rezultate i da je on posvećen tome.

Naglasio je potrebu za razgovorom i to na prijateljski način, uprkos različitim viđenjima.

„Mnogi su mi rekli da ne dolazimo, jer ako imamo problem sa Srbijom i predsednikom Vučićem, rešenje nije da ne dođem i ne razgovaram s Vučićem, već da dođem da objasnim različita stanovišta, da čujem od njega da je Srbija potpuno posvećena evropskom putu i procesu pristupanja“, rekao je Košta.

Izvor: FoNet