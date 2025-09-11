Nijedan policajac nije disciplinski gonjen. Nijedan batinaš režima priveden. A njihovih žrtava sve je više, piše „Vreme“ u novom broju

Policijska brutalnost, hapšenja, pretnje koje dolaze od „snaga reda“ postali su svakodnevica za građane Srbije. Režim sprovodi kampanju zastrašivanja u kojoj ne koristi samo pendreke, lisice i šok bombe.

To je naslovna tema „Vremena“ u novom broju koji je na kioscima od ovog četvrtka.

Međutim, piše Jovana Gligorijević u uvodnom tekstu, režim uspostavlja još jedan način psihičkog zlostavljanja građana: noćna lomljenja i paljenja lokala, te slanje bandi da prebijaju pobunjene građane onda kad se najmanje nadaju.

Tako sada imamo priličan broj polupanih lokala, pretučene ratne veterane, napadnute srednjoškolce u Nišu… i tu je tek početak niza.

Naš Dragan Todorović u tekstu opisuje kako je to u Valjevu, gde su nedavno, u jednoj noći, krvnički pretučeni jedan automehaničar i njegova mušterija, a onda demoliran lokal. Niko nije priveden.

„Vučićevi eksperti za ‘dijalog’ su posle automehaničara, iste večeri, u troja kola, posetili kafić ‘Skver’, koji je u naselju Brđani, na drugom kraju grada. Izlupali su izloge i inventar i palicama prebili konobaricu, koja je pokušala da pobegne.“

Rane Novog Sada

Katarina Stevanović opisuje batinanje građana i neviđenu količinu suzavca na protestu u Novom Sadu. Na njemu je, kao reporterka „Vremena“, i sama bila privedena i šikanirana.

Te večeri je Srđan Rončević, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, zaštitio brojne ljude u zgradi fakulteta tako što je zabranio policiji da uđe unutra. O samom protestu i navodnim napadima na policiju, za „Vreme“ kaže:

„Verujem da se ta grupica mogla jednostavno operativno izolovati. Odista nije bilo razloga da se dejstvuje prema svima. Miran svet je bio izložen i hemijskim sredstvima, a bogami i batinama. Videli smo kako je policajac nasrnuo na ekološkog aktivistu Nikolu Aleksića, deku od 78 godina. Šta su tek drugi mogli da očekuju!“

U drugom članku, Slobodan Georgiev piše o vikend-mitinzima „anti-blokadera“ koji za to dobijaju dnevnice.

„Očevidno je upućena naredba koordinatorima SNS-a i lokalnim funkcionerima da je doba sakrivanja prošlo i da je nastupilo ‘vreme odgovornosti’, kako ga zove Vučić, prvenstveno za one sa lokala.“