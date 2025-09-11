Novi broj „Vremena“

10.septembar 2025. N. S.

Dekan Srđan Rončević: Kako sam bio i „ćaci“ i „heroj“

Prvi čovek novosadskog PMF-a Srđan Rončević je sprečio policiju da prodre na fakultet, dok su se ljudi gušili od suzavca. Sada za „Vreme“ govori o tom događaju, ali i tome kako je tokom protesta stigao da bude i omiljen i omražen kod studenata u blokadi