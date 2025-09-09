Pošto su gradonačelnik Niša i odbornik SNS-a nazvali studente i građane „ustašama“, studenti pozivaju na protest u utorak od 17 časova ispred Skupštine grada

Studenti koji blokiraju fakultete u Nišu pozvali su sugrađane na hitnu akciju „Koga nazivate ustašama“, koja će se održati u utorak (9. septembar) od 17 časova ispred Skupštine grada.

Pošto je gradonačelnik Dragoslav Pavlović nazvao studente i građane „ustašama“, zbog čega se traži njegova smena, u utorak je i odbornik Srpske napredne stranke Miloš Gocić za govornicom na sednici Skupštine ponovio istu uvredu.

Studenti su to ocenili kao neprihvatiljivo i zahtevaju ostavke Pavlovića i Gocića.

„Niš je slobodan grad i Nišlije nisu i nikada neće biti ustaše. Sram vas bilo“, poručuju studenti.

Izvor: FoNet