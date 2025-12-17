Da je Relji Ognjenoviću, direktoru PIO fonda izgoreo automobil, objavila je Nova. Drugo javno tužilaštvo navodi da je obavešteno o događaju

Automobil direktora PIO fonda Relje Ognjenovića, koji je u vlasništvu njegove majke, izgoreo je u noći između nedelje i ponedeljka, a požar je policiji prijavila njegova supruga, prenosi Nova.

Kako piše taj portal, Ognjenović i njegova supruga dali su izjave povodom ovog događaja, a direktor PIO fonda rekao je da je to automobil koji inače koristi njegova supruga.

Šta kaže tužilaštvo?

Iz Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu za Novu je potvrđeno da su obavešteni o prijavljenom događaju.

„Obavešteni smo o događaju od dana 15. 12. 2025. godine koji se dogodio u Beogradu, GO Voždovac, ul. Stojana Ljubića i dežurni tužilac je naložio policiji preduzimanje mera radi utvrđivanja svih okolnosti navedenog slučaja, nakon čega će po utvrđivanju svih činjenica vezanih za navedeni događaj biti doneta odluka o daljem postupanju“, navedeno je iz tužilaštva.

Prema saznanjima Nove, izjave su policiji dali Relja Ognjenović i njegova supruga koji su rekli da su čuli nešto poput eksplozije, te da su onda kroz prozor stana videli da gori njihov automobil. Kako je nezvanično rečeno, Ognjenović je izjavio da za sada ne zna da li bi neko želeo da im naudi kao ni ko bi to mogao da bude.

Na sigurnosnim kamerama, kako je potvrđeno za Novu, vidi se muškarac kako poliva vozilo benzinom i pali ga, a od luksuznog automobila vrednog oko 100.000 evra, nije ostalo ništa.

Ko je Relja Ognjenović?

Za direktora PIO fonda, Ognjenović je postavljen krajem 2022. godine, u 32. godini života. Ima diplomu fizioterapeuta i završenu Visoku školu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, a tokom ove godine, viđan je i u Ćacilendu sa fantomkom. Član je Srpske napredne stranke.

Rođen 1990. godine u Prizrenu.

U zvaničnoj biografiji navodi da je 2009. završio Medicinsku školu „Beograd“, na kojoj je stekao zvanje „fizioterapeutski tehničar“.

Od 2014. godine obavljao je funkciju člana Veća Gradske opštine Voždovac zaduženog za saobraćaj, asfaltiranje i javni prevoz, a na konstitutivnoj sednici Skupštine GO Voždovac, održanoj 3. juna 2016, opet je izabran za člana Veća, navodi Istinomer.

