Građani Niša od 22. decembra mogu da očekuju da im studenti pokucaju na vrata. Ljude mahom žele da pozovu na akciju 28. decembra, ali i da razgovaraju o programu studenata i raspisivanju izbora

Akcija je počela još od 15. decembra, a sami studenti su opisali šta ljudi, kojima zakucaju na vrata, mogu da očekuju. Studenti su se podelili u grupe, a u svakoj grupi bila su po makar dva studenta – kandidat za tu izbornu jedinicu ili meštanin tog sela. Ljudi koji su čuli za njih su ih mahom dočekivali raširenih ruku i sa osmesima na licima, rekli su studenti medijima.

Pojedini građani, koji nisu pročitali vest da su studenti krenuli da obilaze pragove, su bili bojažljivi. Bilo je i onih koji nisu hteli da ih prime jer su mislili da su iz SNS-a, ali su i te prepreke prevazišli predstavljanjem.

Studenti sa ljudima razgovaraju o velikom protestu 28. decembra u Beogradu, ali i o važnosti raspisivanja parlamentarnih izbora.

Otvorite studentima

„Kuc, kuc! Ko je? Studenti! Od ponedeljka, 22. decembra, niški studenti dolaze na vaša vrata. Ne dolazimo samo da pokucamo, dolazimo da započnemo razgovor“, napisali su studenti na mrežama. „Želimo da se upoznamo, da čujemo jedni druge, da se povežemo i umrežimo. Verujemo da se poverenje gradi licem u lice i da promene počinju onda kada se ljudi pogledaju i razgovaraju.“

On su dodali da će doći na vrata sugrađana „kao komšije, kao mladi ljudi sa pitanjima, idejama i željom da zajedno gradimo bolje društvo“.

„Raspišimo pobedu zajedno – potrebno je ogromno ljudstvo, kontrolori, posmatrači, mobilni timovi, ali i sama volja da se izađe na dan izbora, glasa i bori za pravdu“, poručili su.

Važnost direktnog kontakta

Studenti su, kao niko drugi u Srbiji, shvatili koliko je važno da se sa narodom razgovara uživo. Zato su šetali državom uzduž i popreko i tako prolazili i kroz najmanja mesta, dopirali do ljudi koji inače upućeni na režimske medije. Zatim su organizovali i velike proteste širom gradova Srbije, ali i izlazili na ulice u gotovo svakoj opštini.

Imali su i akciju „Student u svakom selu“, kojom su išli do građana koji nemaju društvene mreže i kojima mnogo znači da sa nekim porazgovara uživo.

Šta je „door to door“

Sistem „od vrata do vrata“ ili engleski „door to door“ podrazumeva upoznavanja klijenata, birača ili samih ljudi na koje želimo da utičemo, a ima dugu tradiciju u prodaji, ali i politici ili kampanjama za prikupljanje sredstava, podizanje svesti o nekom problemu.

Organizovano dolaženje do ljudi datira još od izbora u Rimskoj republici. U tim kampanjama kandidati bi se rukovali sa svim biračima koji imaju pravo glasa, dok je u moderno vreme sistem „od vrata do vrata“ uveden u Velikoj Britaniji, a masovno se koristi u Americi. U Srbiji ga od uvođenja višestranačja praktikuju sve partije, najviše u predizbornoj kampanji.

Od „vrata do vrata“ u svetu masovno, ali i u Srbiji povremeno, idu i humanitarne organizacije, kako bi skupljale novac za određene akcije ili ukazale na pojedine infrastrukturne probleme lokalne zajednice.

