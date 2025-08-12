U Beogradu, Novom Sadu i Nišu protestuje se dugoročno. Zborovi i studenti istrajavaju pa su za naredne dane objavili kalendar protesta, kako bi građani znali ako žele da se priključe

Od utorka 12. do nedelje 17. avgusta, pobunjeni građani i studenti biće na ulicama Srbije. Zborovi su preuzeli organizaciju skupova većinom, ali mnoge proteste i dalje organizuju i studenti.

Tako je za utorak, 12. avgusta uveče, od 20 časova predviđeno okupljanje pod nazivom „Ko je odgovoran?“ u Ustaničkoj ulici 189, a organizuje ga zbor Konjarnik. U isto vreme počinje i Upoznavanje sa Društvenim frontom, na platou-parkiću iza kafića „Maršal“, sa bočne strane BAPUSS-a. Ovaj protest je pokrenuo zbor Zvezdara.

Istog dana Novi Sad organizuje od 18 časova bazar u Kampusu, dok od 20 časova počinje Piknik pod zvezdama.

Vikend pod zvezdama

Od 17 do 20 časova će u Beogradu biti organizovan humanitarni bazar na šetalištu kod VMA, pod kontrolom zbora Cerak.

U Nišu će petak, 15. avgusta biti organizovana tribina „Zajedno smo jači“ u parku Svetog Save, koja će početi od 20 časova.

U nedelju,17. avgusta, će u Nišu početi studentski protest pod nazivom „Srbija DOO“. Za sada nisu objavljeni tačno vreme i lokacija okupljanja.

