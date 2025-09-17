Mesecima unazad osnovni zahtev svih protesta je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Studenti u blokadi su najavili da će na njima učestvovati sa sopstvenom listom. „Vreme“ u novom broju otkriva koji su kriterijumi za kandidate, te da li je izborna lista formirana

Nikada Srbija sa većim nestrpljenjem nije iščekivala sastav jedne izborne liste, kao što čeka da pročita ko su ljudi koji će se imenom i prezimenom potpisati kao kandidati „studentske liste”.

Kako se biraju kandidati za ovu listu piše „Vreme“ u novom broju koji izlazi u četvrtka, 18. septembra.

Pored toga što su studenti rekli da je lista 99 odsto gotova kao i da kandidati ne smeju biti studenti, članovi vladajuće koalicije niti bivši ili trenutni funkcioneri parlamentarne opozicije, članovi izvršne ili zakonodavne vlasti, „Vreme“ saznaje kakav proces svaki potencijalni kandidat mora da prođe.

Glas svakog fakulteta, ali i mogućnost stavljanja veta uz obavezan intervju i prihvatanje ideološkog minimuma, deo su procesa.

„Svaki kandidat mora na intervju sa studentima”, kaže naš izvor.

Studenti imaju pravo da mu postave koja god pitanja žele, ali moraju i da se obavežu da će poštovati svakog pojedinačnog kandidata koji izađe pred njih. Kako njegovu nacionalnu, tako i versku, seksualnu i svaku drugu pripadnost.

„Lista će odgovarati građanima“

Studenti su se složili da će kandidati sa njihove liste, kada uđu u Skupštinu, odgovarati građanima, a ne njima.

Ipak, kako kažu izvori redakcije, to nikako ne znači da će studenti odustati od njihovog nadgledanja.

Jelena Cupać, istraživačica Berlinskog centra za društvene nauke WZB, očekuje da će lista iz taktičkih razloga nastojati da obuhvati ceo politički i ideološki spektar kako bi zadržala široku podršku koju već uživa.

Profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Jovo Bakić za „Vreme“ kaže da je došlo vreme da se u javnost izađe sa imenima bar desetak onih koji će biti na vrhu liste.

„Ti ljudi bi mogli da razgovaraju i sa predstavnicima raznih zemalja, ali i da komuniciraju sa domaćom javnošću i građanima. Tačno je, biće meta režimske propagande, ali to je nešto što ide u rok službe“, pojasnio je Bakić.

Ceo čalank o tome kako se sastavlja „studentska list"a čitajte u novom „Vremenu" od četvrtka (18. septembar)