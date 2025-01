U pokušaju da minimizira očigledan uspeh 24-satne studentske blokade Autokomande koju su direktnim učešćem podržali mnogobrojni građani, predsednik Srbije Aleksandar Vučić iskoristio je incident u kome su članovi njegove partije pretukli studente u Novom Sadu, namignuo premijeru Milošu Vučeviću da javno umesto svog šefa prizna nemoć i da ostavku, i da u tome nađe opravdanje za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora ili za izbor novog mandatara Vlade.

Ispostavilo se tako da je za Vučićev režim mnogo veći, nepremostiv problem bio što je javnost saznala da ljudi naoružani bejzbol palicma i spremni da cipelare studente rade pod barjakom Srpske napredne stranke, nego što je 15 ljudi smrskano, a još dvoje teško povređeno u padu nadstrešnice. Da nije tako Vučević bi dao ostavku još 1. novembra 2024. godine.

Izbori ili nova vlada, znaće se za 10 dana

Vučić je u obraćanju javnosti, u kome nije krio ljutnju što su njemu potčinjeni izvođači batinaških radova dopustili da budu identifikovani i povezani s partijom, najavio da će se u narednih 10 dana znati hoće li vladajuća koalicija predložiti novog mandatara za sastav Vlade ili će se ići na nove parlamentarne izbore.

Podsetio je i da, nakon što Skupština Srbije konstatuje ostavku premijera, počinje procedura koja traje 30 dana i tokom koje bi trebalo da bude izabrana nova vlada. Ukoliko se to ne dogodi u predviđenom roku biće raspisani izbori.

Vučić je već nagovestio da od konsultacija sa opozicionim partijama u vezi sa izborom novog mandatara ne očekuje ništa, jer „zna da će dobiti samo dobiti uvrede od onih koji se nekome dodvoravaju, a nemaju podršku naroda“.

Prelazne vlade neće biti

Naveo je i da njegova partija još nema kandidata za mandatara i natuknuo, verovatno da bi kasnije mogao da se sakrije iza toga, ako bude bilo potrebno, da se šef socijalista Ivica Dačić „već se izjasnio da nije za nove izbore“.

Kao jedino sigurno istakao je da „neće biti prelazne vlade“, a to je, po svemu sudeći jedino što opozicija traži.

Opoziciju izbori ne interesuju

Opozicioni političari sa kojima je redakcija „Vremena“ razgovarala slažu se – na te izbore neće izaći.

Dragan Đilas, lider Stranke slobode i pravde naglasio je da „nema ni priče o izborima, a kamoli izbora, bez ispunjenje svih studentskih zahteva“, a Aleksandar Jovanović Ćuta, šef poslaničke grupe Ekološkog ustanka, ocenio je da je „Vučić trenutno predsednik samom sebi“, dok su izbori „samo u njegovoj glavi“.

NIS i EXPO 2027 se „pitaju“

Politički analitičari Darko Obradović i Dragomir Anđelković slažu se oko toga da Vučić i njegova partija sjajno plivaju u vodama vanrednih paralemntarnih izbora.

Obradović je za „Vreme“ rekao da bi, kada su vanredni izbori u pitanju, analizu o njihovom eventualnom održavanju trebalo postaviti mnogo šire, i da se ona tiče rešavanja problema sankcionisane Naftne industrije Srbije (NIS) i organizovanja svetske izložbe EXPO 2027.

On je podsetio da je rok za reševanje problema NIS-a sredina marta.

„Ukoliko budu raspisani izbori ostaje pitanje u kom kapacitetu bi Vlada rešila to strateško i egistencijalno pitanje, a jasno je da se mora pronaći model za izlazak ruskog vlasništava iz NIS-a. Važno je i kako bi se raspisivanje izbora odrazilo na rokove po pitanju EXPO-a 2027, kako bi međunarodni komitet reagovao na to i da li bi Srbija rizikovala da ga ne organizuje.

Ta dva međunarodna činioca se itekako tiču eventualnog raspisivanja izbora“, rekao je Obradović za „Vreme“.

Taktički manevar

Istakao je i da bi po pitanju unutrašnje političke scene trebalo da budemo realni.

„Kada gledamo tehnologiju političkog delovanja jasno je da je Srpska napredna stranka do vrhunca usavršila pristup izborima i nerealno je očekivati da može da se pojavi neka infrastruktura koja bi mogla da ima sličan rad na terenu. Izbori su, ako do njih dođe, više vid taktičkog manevra spakovanog sa spoljašnjim i unutrašnjim uslovima nego što su sam strah od izlaska na izbore“, rekao je Obradović.

On je ocenio da se Srpska napredna stranka specijalizovala za izlazak na vanredene parlamentarne izbore kako bi sprečila pregrupisavanje konkurenciji, ali da u ovom slučaju i mnogi drugi činioci diktiraju kakva će odluka u vezi sa raspisivanjem izbora biti doneta.

Šibicarska hrabrost

Dragomir Anđelković ocenio je da „Vučić za sve ima šibicarsku hrabrost, pa i za raspisivanje izbora, sve dok se ne oseća direktno ugroženim“.

Dodao je da Vučić polazi od toga da veliki deo parlamentarne opozicije više razmišlja o tome kako da opstane na političkoj sceni, nego o tome kako da njega smeni.

„Vučić će zato pokušati da igra na strah parlamentarne opozicije da će ona izgubiti značaj koji sada ima. Ne isključujem mogućnost da zaista raspiše izbore i onda vidi šta dalje, jer s tim ima neku šansu, a bez toga gubi sigurno. Potezom kao što je raspisivanje izbora pokušaće da prebaci loptu na drugu stranu, da podeli građanske aktiviste i izazove sukobe između studenata i opozicije, pošto opozicija razmišlja o sebi, a studenti razmišljaju pre svega o društvu“, rekao je Anđelković za „Vreme“.

„Lažna ekspertska vlada“

Govoreći o novom mandataru i vladi, on je naveo da bi Vučić mogao da proba da formira „lažnu ekspertsku vladu“ i da će možda opoziciji ponuditi neku vrstu dogovora oko takve vlade „u kojoj će on, naravno, imati dominantnu ulogu, ali će opozicija to sigurno odbiti“.

„Iako postoji šansa da se neko navuče da izađe na izbore, s druge strane niko se neće usuditi da uđe u takvu njegovu vladu, jer je to direktno političko samoubistvo. Zato će probati da napravi vladu od lažnih eksperata u kojoj će nekim ljudima koji osuđuju studente i relativizuju sve, a koji nisu članovi Srpske napredne stranke, ali jesu deo njegove šire interesne zajednice, ponuditi mesto premijera i to predstaviti kao da je formirao vladu nacionalnog pomirenja što bi bila laž“, rekao je Anđelković.

On je ocenio da bi novi mandatar mogao da bude ili iz Matice srspke ili „iz univerzitetskog kruga profesora koji sada relativizuju stvari“ i istakao da ne veruje da bi to bila politička ličnost.

Kraj politike iznuđene neutralnosti

S druge strane, Obradović smatra da eventualna nova vlada mora da bude „sa većim reformskim kapacitetom i jasno proevropski orijentisana, jer ovako više ne ide – sa politikom iznuđene neutralnosti“.

„Samim tim mandatar za novu vladu bi trebalo da bude osoba prepoznata kao reformator na unutrašnjam planu, koja odražava vid nenarušenog brenda i koja bi imala dovoljan autoritet da se suoči sa svim nagomilanim problemima. Zato je moguće da vidimo nekog od postojećih ministara, koje smatramo tehnokratama i profesionalcima, a ne toliko stranačkim ljudima. Sledeća vlada ne može da bude toliko politička i ne može više toliko da balansira po pitanju spoljne politike“, rekao je Obradović.

Vučić uvek može da „odreši kesu“

Istovremeno Anđelković ocenjuje da će biti relativno teško pronaći mandatara za novu vladu, a da on u sve to uđe s dobrim namerama i sa iskrenom željom da pomogne društvu.

„Ipak, to nije toliko teško ukoliko neko ko je na čelu političke mafije i ko je spreman da izdvoji milione evra odreši kesu, što Vučićevom režimu nije problem. U tom slučaju nije teško naći nekoga ko će žrtvovati ono što je navodno njegov ugled i dosadašnja karijera zbog mogućnosti da nastavi život u Monaku ili nekom sličnom mestu. Vučić je u potpunosti uništio sram i moral u Srbiji, mnogi su, kao i on, u tom smislu ogoljeni i spremni svašta da urade za veliki novac, tako da sa velikim novcem može da nađe i nekog mandatara koji je do juče delovao respektabilno“, zaključio je Anđelković.