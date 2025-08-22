Vanredni parlamentarni, a vrlo moguće i predsednički, izbori mogli bi biti održani krajem decembra ove godine, pišu mediji. Njih bi, prema zakonu, morao da raspiše najkasnije 13. novembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će vanredni izbori biti raspisani u skladu sa Ustavom i zakonom i pre krajnjeg roka, ali nije naveo kada će se to dogoditi. Međutim, mnogi mediji spekulišu da će se izbori održati upravo krajem decembra.

„Izbore ćemo svakako imati pre ustavnog i zakonskog roka“, rekao je Vučić.

Napomenuo je da će na izborima „oni“ verovatno da pobede, jer, kako je naveo, sami kažu u svojim istraživanjima da imaju ogromnu prednost.

Da bi se izbori održali, pa i vanredni, ipak mora da se ispuni određena procedura.

Ko i kada raspisuje koje izbore?

Parlamentarni, predsednički, pokrajinski i lokalni izbori se raspisuju na različite načine.

Parlamentarne izbore, odnosno izbore za narodne poslanike Narodne Skupštine Republike Srbije raspisuje predsednik Republike Srbije 90 dana pre nego što isteknu četiri godine od dana kada je konstituisana Narodna skupština. Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 45 ni više od 60 dana.

Predsedničke izbore raspisuje predsednik Narodne skupštine 90 dana pre isteka mandata predsednika Republike. Od dana raspisivanja izbora do dana glasanja ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana – ovaj krajnji rok propisan je i samim Ustavom.

Ukoliko bi želeo da spoji parlamentarne i predsedničke izbore i da ih zakaže za kraj decembra, krajnji rok za raspisivanje bi mu bio 13. novembar.

Izbore za odbornike Skupštine grada Beograda i skupštine opština raspisuje predsednik Narodne skupštine, dok izbore za odbornike gradskih opština raspisuje predsednik Skupštine grada.

Varijante

„Veliki su favoriti, ja im to priznajem, ali ne mogu da mi oduzmu pravo da se sa političkim istomišljenicima, ljudima koji ne žele da od Srbije naprave svinjac i brlog borim protiv onih koji bi od zemlje da to naprave“, rekao je Vučić još o studentskoj listi.

U jednoj tih varijanti, mediji pišu da Vučić navodno planira i da „skrati sebi mandat“ i raspiše i predsedničke izbore za isti datum i da on vodi parlamentarnu listu i bude kandidat za premijera. Spekuliše se čak da bi njegov predsednički kandidat mogao da bude Tomislav Nikolić.

Kao glavni izborni adut Vučić navodno vidi povećanje plata i penzija neposredno uoči izlaska na birališta, a izbori na svim nivoima su zapravo plan da bi se otežala kontrola birališta za koju se studenti spremaju.