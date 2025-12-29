Deca sa Novog Beograda dobila su za vikend specifične paketiće. Pored oskudnih slatkiša, Deda Mraz im je doneo - i dva peškirića. Sve je to, tvrde aktivisti, koštalo 4.000 dinara po paketu

Dodela paketića za decu na opštini Novi Beograd za pojedine porodice je tradicionalna akcija. Srede se, odu zajedno, mnogi se i slikaju, a godinama unazad se te novogodišnje igračke mogu videti po novobeogradskim parkovima. Jedne godine se tako lopta sa srpskom zastavom, koju je deci delila opština, kotrljala terinima.

Zato su po paketiće odlazile brojne porodice, nezavisno od političke podele u društvu. Ipak, ove godine su mnoge od njih bile veoma razočatrane onim šta je opština stavila u kesu. Osim toga što su deca dobila osetno manje slatkiša nego lane, svega nekoliko malih pakovanja – plazmu, kinder jaje, gumene bombone i najmanji smoki, u paketiću su se našla i dva peškira.

Brendirani su nalepnicom opštine Novi Beograd, pa su tako verovatno izrađeni po specijalnoj porudžbini, a svako ko ih vidi zaključiće da ne izgledaju baš impozantno. Pojedini korisnici društvenih mreža su ih uporedili sa ofucanim, mnogo puta opranim peškirima u starim odmaralištima ili bolnicama.

Pisali su i da su se deca „posebno obradovala peškirićima“ – jer da naravno svako dete baš to želi da dobije od Deda Mraza. Bilo je i duhovitih roditelja, koji su uspeli da se igraju sa decom peškirima – od peškira su napravili kosu kakva je imala princeza Lea u Ratovima zvezda.

Skupa roba

Poklonu se u zube ne gleda, osim kada ga vi plaćate. Jer, odbornici Pokreta Kreni-Promeni tvrde da se u budžetu opštine pojavljuju stavke čija je vrednost procenjena na preko 4.000 dinara po komadu, a sumnjaju da su toliko plaćeni ovi paketići – po komadu.

Na tenderu je posao izrade paketića dobila firma FORMA-VS DOO iz Rakovice, koja navodi da se bavi proizvodnjom i prodajom predmeta od tekstila. Za 20.000 paketića pomenuta firma je od Opštine Novi Beograd dobila više od 80 miliona dinara. Na tenderu je bila jedini ponuđač.

Odbornici Kreni-Promeni su zbog toga napustili sednicu SO Novi Beograd, kažu da je došlo do potpune netransparentnosti budžeta za 2026 godinu.

