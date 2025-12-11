Ima isto ime i prezime kao kontroverzni biznismen s Kosova i zato se njegova firma našla na listi američkih sankcija. Zvonko Veselinović, penzioner iz Šapca kaže da nema nikakve veze s imenjakom

Zvonko Veselinović, penzioner iz Šapca, stariji je od imenjaka iz Kosovske Mitrovice ravno 20 godina.

Sada penzioner, do 2021. bio je vlasnik Samostalne trgovinske radnje „Čivija komerc” i prodavao auto-delove. Pošto je firmu zatvorio, našao se na listi američkih sankcija. Njegovu firmu OFAK je povezao sa kontroverznim biznismenom istog imena i prezimena.

Sankcije biznismenu s Kosova Zvonku Veselinoviću uvedene su u decembru 2021, 11 meseci pošto je istoimeni biznismen iz Šapca firmu zatvorio.

Zvonko Veselnović, penzioner iz Šapca, kaže za „Vreme” da nije imao niti ima bilo kakvih problema zbog toga što je njegova nekadašnja firma na OFAK-ovoj listi.

„Niko me nije tražio, niko me nije zvao zbog toga, jedino su me ovih dana tražili novinari”, kaže kroz smeh šezdesetpetogodišnji Veselinović.

Naviknut poslednjih dana na pozive novinara, u kratkom telefonskom razgovoru kaže i da ga zovu prijatelji i familija, da smejući se komentarišu kako je postao popularan, kako kaže, ni zbog čega.

„Nosimo isto ime i prezime. On je bogataš i biznismen, ja sam sasvim običan čovek. Ja nemam nikakvih problema, ne osećam se krivim, niti me je to išta koštalo”, kaže Veselinović za „Vreme”.

Bez problema zbog sankcija

Penzionerske dane provodi baveći se poljoprivredom, a kaže da je u međuvremenu putovao van granica Srbije i da nije imao nikakvih problema. Probleme nije imao niko od članova njegove porodice.

Njegova firma izlistana je kao povezana sa Zvonkom Veselinovićem, kontroverznim biznismenom, a nalazi se u GLOMAG programu sankcija koje ciljaju pojedince i entitete iz celog sveta za koje se veruje da su umešani u ozbiljna kršenja ljudskih prava ili korupciju.

Ljudima koji su pod GLOMAG sankcijama, zamrzava se imovina u SAD, zabranjuju se finansijske i ekonomske transakcije sa američkim firmama, građanima ili institucijama, a postoji i mogućnost zabrane ulaska u SAD.

Veselinović iz Šapca do sada nije planirao da tamo putuje, niti je pokušavao da izvadi vizu.

Ko je sve iz Srbije na listi američkih sankcija?

Na OFAK-ovoj listi sankcija je 50 firmi i pojedinaca iz Srbije.

Osim nekadašnje firme „Čivija komerc”, tu su dosta zvučnija imena. Svakako, poslednjih dana najistaknutija je Naftna industrija Srbije.

Na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država su, između ostalih, Nenad Popović, Aleksandar Vulin, Miša Vacić, Slobodan Tešić, Milan Subotić, Milan Radojčić, Svetozar Marović…

Zvonko Veselinović, kontroverzni biznismen, na listi je uz još 28 firmi i pojedinaca sa Kosova.