Već deset meseci unazad građani i studenti traže pravdu na ulicama – o studentskoj listi, o tome šta se zbilo i borbi protiv kriminala razgovaramo sa Jovom Bakićem, profesorom FIlozofskog fakulteta u Beogradu.

Ujedno, to je i naslovna strana nogo broja koji je od četvrtka na kioscima.

Govoreći o „studentskoj listi” Bakić kaže da će biti sigurno nekih koji su gadljivi na neka od imena koja će biti saopštena kao deo te liste.

„Možda nije loše da na izborima postoje dve opozicione liste, odnosno da opozicione stranke formiraju svoju. Pa ako je neko gadljiv na neko ime, neka glasa za tu drugu listu. To možda i nije loše i zarad što ubedljivije pobede nad režimom“, ukazuje Bakić.

Dodaje: „Nažalost, još ima ljudi koje 13 godina vladavine kriminalnog režima nije naučilo da se on mora promeniti bez obzira na gadljivost koju osećamo prema nekim pojedincima ili strankama“.

„Režim će izvesno ubaciti u igru razne prijatelje Rusije, ekstremne i radikalne desničare u sopstvenoj službi, npr. dr Nestorovića, Vacića, kao i neke prijatelje SAD poput dr Milića, možda i neke pseudolevičare sklone Kini, a verovatno i neka sasvim nova lica, u pokušaju da privuku one koji su gadljivi na protivnike režima.“

Borba sa kriminalom

Na pitanje da li će, čak i ako se koliko-toliko oporave, institucije biti u mogućnost da se izbore sa ovako impozantnim kriminalom u kojem učestvuje tako mnogo ljudi, Bakić odgovara:

„Čini mi se da postoji jezgro ljudi koji mogu da krenu u ozbiljan obračun s organizovanim kriminalom. Mislim da oni neće pristati da ih organizovani kriminal potkupi, bez obzira na to što su šefovi kriminalnih grupa, uz još neke oligarhe u vrhu vlasti ili bliske režimu – ubedljivo najmoćniji i najbogatiji u zemlji“.

Pritom treba imati u vidu da ko im bude opasan i nepotkupljiv, možda bude i likvidiran.

„No, ako postoji rešenost, sa organizovanim kriminalom se može izaći na kraj, uz svest da neke ljude to može da košta života“, smatra Bakić. „Važno je da ova borba ima široku društvenu podršku, kako to ne bi bile uzaludne žrtve”.

