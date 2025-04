Srpski košarkaš i trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić dobio je, prema tvrdnjama sportskog kanala ESPN, neverovatnu ponudu Denver Nagetsa za novi trogodišnji ugovor u vrednosti od čak 212 miliona dolara.

Ukoliko Jokić prihvati ponudu postaće najbolje plaćeni košarkaš u istoriji.

Godišnja Jokićeva plata biće tako 70,6 miliona dolara, što je za oko 15 miliona više od za sada najveće zarade koju u Golden Stejtu ima Stef Kari, trenutno najplaćeniji igrač NBA lige sa 55,7 miliona dolara ove sezone.

Jokić trenutno zarađuje 51,4 miliona dolara po sezoni.

Vest o ponudi koju je Jokić dobio od Denvera objavili su insajderi Tim Mekmahon i Ramon Šelburn.

Jokic expected to stay in Denver‼️👀

According to Tim MacMahon & Ramona Shelburne the “assumption” around the league is that the Joker will sign a three-year, $212 million extension this offseason. 🃏

per @espn_macmahon & @ramonashelburne pic.twitter.com/7rYkKcih6H

— NBA Retweet (@RTNBA) April 11, 2025