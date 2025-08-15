Građani Loznice protestovali zbog koncerta Jelene Karleuše, pa je ona završila nastup za manje od sata. Publike nije bilo, uprkos akcije SNS da obezbedi ljude

Jelena Karleuša se večeras (15. avgust) u 21 čas popela na binu u Loznici na platou ispred stadiona Lagator i počela koncert koji nakon manje od sata završila, znatno pre roka.

U međuvremenu nije mogla da se čuje i pored velikog ozvučenja od pištaljki i vuvuzela Lozničana koji su protestovali protiv njenog koncerta, a nije ni imao ko da je čuje zato što publike gotovo da nije ni bilo.

Naime, na samo 20 minuta pre početka koncerta, skupio se malo veći broj dece, tek dovoljno da se popuni prvi red.

Pa ipak, u Loznici su bili blokirani svi prilazi bini, a nedaleko od nje nalazi se i vozilo Interventne jedinice policije.

Privatno obezbeđenje na koncertu bacilo je suzavac u oči novinaru Nova.rs. Građani su pokušali da provale ogradu oko bine, nakon čega je intervenisalo privatno obezbeđenje i bacilo suzavac, a nakon toga se pojavila policija, navodi Nova.rs.

Pre koncerta Srpska napredna stranka zadužila je određeni broj ljudi da dovede publiku na Karleušin koncert. Navodno, cilj ove akcije bio je stvaranje slike da je pevačica rado viđena u Loznici. Kako su objavili mediji, javno-komunalnom preduzeću „Naš dom“ određena je kvota od 15 osoba koje je trebalo dovesti na događaj. Naredba, kako saznajemo, potekla je od direktora ove ustanove, koji se trenutno nalazi na letovanju.

Karleušu je iz Loznice evakuisala policija u opremi za razbijanje demonstracija, javlja Nova.rs.

