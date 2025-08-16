„Sukobi su već na ulicama, poverenje građana je izgubljeno, ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke jer im zaštitu nisu pružili oni koji su obavezni da to učine“, kaže poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković u subotu (16. avgust) je povodom nasilja na ulicama u Srbiji i izveštaja o prekomernoj upotrebi sile prema maloletnicima, novinarima i ženama, ali i slučaja kada je policijski službenik privedenoj studentkinji pretio silovanje, osudila takvo postupanje i pozvala da se sa takvim ponašanjem prestane.

Janković je u saopštenju istakla da je ovo poslednji trenutak da se sa takvim ponašanjem prestane i da se sve vrati u okvire u Ustava i zakona, jer su u suprotnom posledice nesagledive, navodeći da niko nema pravo da dovede u pitanje bezbednost građana i stabilnost društva i države zarad ličnih interesa.

„Sukobi su već na ulicama, poverenje građana je izgubljeno, ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke jer im zaštitu nisu pružili oni koji su obavezni da to učine. Nejednako tretiranje građana, davanje prednosti jednih nad drugima stvara ogorčenje, bes, tenzije čije dramatično teške oblike upravo proživljavamo“, naglasila je Janković, prenosi FoNet.

Targetiranje građana: Teroristi, fašiste, ustaše…

Ona je dodala da glavnu ulogu u rešavanju krize i vraćanju stabilnosti imaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova među kojima ima dosta onih koji profesionalno obavljaju svoj posao, a zatim i svi državni organi koji moraju da se odnose jednako prema građanima bez obzira na pol, članstvo u političkim i sindikalnim organizacijama, starost, političko ili drugo uverenje.

Janković je dodala da se podrazumeva se da je napad na policiju zabranjen, ali isto tako svaka pretnja mora biti shvaćena ozbiljno i procesuirana bez odlaganja. Ona je dodala da više nijedna ružna reč, a kamoli govor mržnje ne sme da se pošalje ni od koga, a posebno ne od javnih funkcionera koji su „najodgovorniji za kreiranje atmosfere u društvu i birani su da rade u interesu svih“.

„Ista odgovornost leži i na medijima, naročito pojedinima, kao i javnim funkcionerima koji targetiraju građane nazivajući ih teroristima, fašistima, ustašama, izdajnicima, blokaderima i drugim neprimerenim nazivima. Neprihvatljiva je retorika kojom se opravdava ili relativizuje nasilje i podstiče atmosfera straha, poniženja i nekažnjivosti“, rekla je Janković.

Izvor: FoNet