MUP

20.decembar 2025. M. L. J.

Gde je džemper Dragana Đilasa?

Dragan Đilas je apelovao na MUP Srbije i Tužilaštvo da mu vrate džemper koji su mu uzeli pre tačno godinu dana u noći kada je tvrdio da su Đorđe Aleksić i on prebijeni od ljudi koji sarađuju sa SNS-om