Briselski portal „EU Political Report“ povukao je tekstove i izvinio se Draganu Šolaku zbog lažnih optužbi da ima veze sa Rusijom

Ranije ove godine, portal „EU Political Report“ objavio je dva teksta pod odgovornošću svog bivšeg glavnog urednika, Džejmsa Vilsona, u kojima se tvrdilo da je ruska vlada vršila neprimeren uticaj na Dragana Šolaka i na informativne kanale pod kontrolom Junajted grupe, među kojima su N1 i Nova S, čiji je Šolak osnivač.

Dragan Šolak ušao je u spor sa Junajted grupom, nakon što je smenjen sa mesta predsednika Savetodavnog odbora. On je tužio firmu zbog neisplaćenog novca, a ceo spor je jako važan za medijsku scenu u Srbiji jer je prethodio promeni rukovodstva u Junajted medijima i predstavljao korak dalje ka državnom uticaju na ovu firmu.

„U vreme kada su ti tekstovi napisani, nismo konsultovali gospodina Šolaka u vezi sa ovim navodima“, napisali su sa portala. „Šolak nam je naknadno ukazao na važne činjenice koje protivreče navodima iznetim u tim tekstovima. Dodatno smo preispitali ovaj slučaj i zaključili da su tekstovi bili pogrešni i neosnovani. Povukli smo relevantne tekstove i iskreno se izvinjavamo Šolaku zbog štete koju su oni prouzrokovali.“

Lažna fotografija sa Putinom

U pomenutim tekstovima, sa ovog portala su tvrdili da su informativni kanali pod kontrolom Junajted grupe, uključujući N1 i Nova S, bili pod uticajem ruske vlade.

„Ovi navodi su netačni. N1 i Nova S su u Srbiji i širom sveta široko prepoznati po svojoj uređivačkoj nezavisnosti. Ovi kanali objektivno izveštavaju o situaciji u Srbiji i inostranstvu. Oni nisu pristrasni u korist ruske vlade“, dodali su još i naveli da su „novinari N1 bili su među prvim srpskim novinarima koji su direktno izveštavali iz Ukrajine u februaru 2022. godine“.

Šolak, još su objavili, „nema nikakve veze sa ruskom vladom“.

„Fotografija koja je pratila jedan od tekstova, na kojoj je Šolak prikazan pored predsednika Putina, je lažna i generisana pomoću veštačke inteligencije. Šolak se nikada nije sastao sa predsednikom Putinom niti sa bilo kojim drugim ruskim zvaničnikom iz ruske vlade, Gasproma ili bilo kog drugog subjekta pod kontrolom ruske države“, navodi se u saopštenju. „Naši tekstovi su takođe sadržali netačne i obmanjujuće navode u vezi sa konsultantskom agencijom Highgate i medijskom asocijacijom Balkan Free Media Initiative (BFMI).“

Highgate je londonska savetodavna agencija za izvršne direktore (CEO), koju je Junajted grupa angažovala do početka 2024. godine radi savetovanja u oblasti odnosa sa vladama i odnosa s javnošću. Nakon toga, zamenjena je drugom međunarodnom konsultantskom kućom. Tokom angažmana od strane Junajted grupe, Highgate je bila uredno upisana u Registar transparentnosti EU kao jedan od eksternih savetnika koji su zastupali UG u pitanjima vezanim za EU.

BFMI je jedna od više međunarodnih organizacija koje se bore za slobodu medija na Balkanu. UG je jedan od njenih podržavalaca, a ta podrška je javno objavljena.

