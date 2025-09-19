Britanski sud je presudio da firma u vlasništvu BC Partners LLP mora da isplati osporeni bonus od 250 miliona evra smenjenom osnivaču Junajted Grupe Draganu Šolaku

Kompanija u vlasništvu Dragana Šolaka tužila je u Londonu firmu u većinskom vlasništvu BC Partners, tvrdeći da mu je uskraćen bonus od ukupno 250 miliona evra, koji mu je bio obećan prilikom delimične prodaje imovine evropske telekomunikacione i medijske kompanije.

Britanski sud je presudio da je firma u vlasništvu BC Partners dužna da isplati novac Šolaku, navodi se u nalogu objavljenom u četvrtak (18. septembar), uz saglasnost svih strana.

„Postupak se obustavlja osim u svrhu sprovođenja ovog sporazuma“, naveo je sudija iz Londona u potpisanom sudskom aktu, prenosi Blumberg.

Mogući kraj sukoba

Odluka o isplati mogla bi, kako se navodi u tekstu, da nagovesti otopljavanje dugotrajnog sukoba između Šolaka i londonskog investicionog fonda, nakon prodaje određenih poslovnih delova. Šolak je takođe podneo tužbu u Holandiji zbog neosnovane smene sa mesta savetnika u upravnom odboru. Suđenje je zakazano za oktobar.

„Ovo predstavlja potpunu i konačnu pobedu našeg klijenta u pogledu davno dospelih obaveza“, izjavio je advokat koji zastupa Šolaka u londonskom postupku.

Kada mu u junu nije produžen ugovor o savetničkoj funkciji u odboru, Šolaku je kompanija saopštila da će bonus, vezan za prodaju delova poslovanja vrednih oko 1,5 milijardi evra, biti isplaćen, rekli su ranije upućeni izvori.

Prema nalogu suda, BC Partners će izvršiti uplatu nakon odbitka svih poreza koji dospevaju luksemburškim poreskim vlastima. Iz BC Partners-a nisu želeli da komentarišu, navodi Blumberg.

Izvor: Bloomberg/N1