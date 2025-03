U tekstu lista Izrael hajom, koji su preneli sarajevski mediji, piše da su izraelski zvaničnici Miloradu Dodiku „jasno stavili do znanja da nije dobrodošao na događaj, što ga je nateralo da napusti mesto“.

„Sud u Bosni i Hercegovini izdao je nalog za privođenje Milorada Dodika, čelnika srpske manjine u toj zemlji, zbog separatističkih aktivnosti. Dodik se trenutno nalazi na konferenciji o antisemitizmu u Jerusalimu, koju organizuje izraelski ministar za dijasporu i antisemitizam Amičai Čikli“, navodi se u tekstu.

Dodaje se da je Dodik nepravosnažno osuđen na godinu dana zatvora i na šest godina zabrane obavljanja funkcije predsednika Republike Srpske.

„Dodik, dugogodišnji proruski zagovornik otcepljenja od BiH i saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina, progurao je zakon kojim se zabranjuje delovanje bosanskog državnog pravosuđa i policije u entitetu sa srpskom većinom“, naveo je izraelski list i podsetio da je taj zakon privremeno suspendovao Ustavni sud BiH.

U tekstu piše da je Dodik u više navrata pretio da će odvojiti Republiku Srpsku od Bosne i Hercegovine i spojiti je sa susednom Srbijom, i da su zapadne zemlje „upozorile da bi to ponovo izazvalo nasilni sukob u regionu“.

The Israeli government’s protocol literally pushed Mr. Dodik out from the seat next to Netanyahu. pic.twitter.com/FyEnGFnNEV

— Haris Imamović (@SkenderVakuf) March 27, 2025