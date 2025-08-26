Tužilaštvo

26.avgust 2025. M. L. J.

A šta ako Marko Kričak stvarno padne

Šta se dogodilo u garaži Vlade Srbije građani bi zaista mogli i zvanično da saznaju, jer su institucije konačno počele da time da se bave. To bi moglo da znači kolaps postojeće SNS piramide moći, koju drže pravosuđe i policija