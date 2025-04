Profesorka Tehničko metalurškog fakulteta, nekadašnja rektorka BU i članica inicijative ProGlas Ivanka Popović izjavila je za N1 da je izbor Dejana Vuka Stankovića za ministra prosvete „deo priče kontinualnog urušavanja visokog obrazovanja“.

„Prvo imamo simboliku koju poruku šalje biografija novog ministra, novi ministar se dosta bavio etikom, reči koje izgovara nisu usaglašene sa tim, ima optužbi vezano za čestitost njegovog ponašanja, koje treba izvideti o čemu se radi, mislim da bi i njemu bilo važno da mu se ne kalja obraz ako nije tačno. Ako je u pitanju izbor za ministarsko mesto koje je opravdano, zašto nije došao na radno mesto na normalan ulaz. On je tu sa zadatkom jednim jedinim jasnim, da ispuni želje vladajuće stranke i predsednika, to je njegova funkcija, on treba da bude objektivni saveznik prosvetnih radnika, a to se ne dešava“, kaže ona.

Mišljenja je da je „dobio zadatak da na sve raspoložive načine, a ima ih, zaustavi blokade“.

„Prividno da normalizuje stvari, vrati studente i đake u klupe, primiri nestašne nastavnike… Njegovo je da proba, a na nama je da pokažemo da nećemo pokleknuti“, kaže ona.

Izvor: N1