Sednica Skupštine Valjeva prekinuta je nakon izbijanja incidenta između odbornika vlasti i opozicije. Haos je eskalirao nakon što je predsednik Skupštine pokušao da nastavi zasedanje uz privatno obezbeđenje

Sednica Skupštine grada Valjeva prekinuta je danas (ponedeljak, 22. septembar) nakon samo pola sata zasedanja, nakon što su u samoj sali izbili incidenti.

Kako piše portal Kolubarske, odbornici opozicione koalicije „Ujedinjeno Valjevo može – sVAnuće“ zatražili su da se na sednici raspravlja o tri ključne tačke: izveštaju komandanta Štaba za vanredne situacije posledicama nevremena koje je pogodilo Valjevo i okolinu 3. septembra, o političkoj odgovornosti gradonačelnika Valjeva Lazara Gojkovića zbog batinanja građana tokom protesta polovinom avgusta i o predlogu za smenu načelnika Policijske uprave Valjevo, Vlade Jerinića.

Predlog za smenu načelnika Jerinića podneli su zbog, kako su obrazložili: „odgovornosti koju snosi u dužem vremenskom periodu, a naročito 13. 14. i 15 avgusta kada je narušena bezbednost građana, upotrebljena brutalna i prekomerna sila, te stvorena atmosfera terora i straha koja se ne pamti u Valjevu.“

Vlast optužila opoziciju za nasilje

Za reč se potom javio šef odborničke grupe Srpske napredne stranke Radoica Rstić koji je optužio pojedine opozicione odbornike da su „stajali sa strane i huškali mlade ljude da se sukobe sa policijom i da su sami proizveli nasilje.“

Nakon opšteg meteža, predsednik Skupštine proglasio je pauzu i pozvao šefove odborničkih grupa na konsultacije, a odbornici opozicije razvili su transparent na kome je pisalo: „Odgovaraćete za krv prolivenu na valjevskim ulicama.“

Nakon pauze, odbornici „sVAnuća“ su odbili da se vrate u svoje klupe, a uprkos haosu, predsednik Skupštine grada Slobodan Gvozdenović je pokušao da nastavi sednicu kao da se ništa ne događa, pišu Kolubarske i navode da je on bez brojanja ili elektronske identifikacije prisutnih odbornika, konstatovao da postoji kvorum za rad.

Stavio je na glasanje predloge opozicije, prvo verbalno, a potom i „ručno“. Za predlog Ivana Manića o smeni načelnika Jerinića glasalo je 12 odbornika, što nije bilo dovoljno za usvajanje.

U galami i uz zvuke pištaljki, Gvozdenović je pozvao na glasanje o usvajanju dnevnog reda, nakon čega su odbornici opozicije „isključili“ mikrofon predsedavajućeg. Ubrzo nakon toga, predsednik Skupštine, Slobodan Gvozdenović, napustio je salu. Sednica je prekinuta.

Manić (sVAnuće): Predsednik Skupštine pozvao privatno obezbeđenje

Ivan Manić iz Koalicije sVAnuće za Novu kaže da njihovi zahtevi nisu prihvaćeni, da je potom sednica prekidana nekoliko puta, da bi na kraju predsednik Skupštine pozvao privatno obezbeđenje.

„Pokušao je da nastavi sednicu tako što nije sedeo na svom mestu, već na drugom kraju sale, okružen privatnim obezbeđenjem, dok su odbornici opozicije protestovali pištali i držali natpise. Međutim, oni su po kratkom postupku, bez ikakvog legitimiteta, ne brojeći glasove „za“ i „protiv“, po principu protočnog bojlera, izglasali sve tačke sa današnjeg dnevnog reda“, rekao je Manić.

U međuvremenu je u salu ušlo privatno obezbeđenje, pa je po ugledu na Kraljevo i Zaječar, došlo do guranja sa odbornicima.

„Mi smo probali da uradimo sve što smo mogli da sednica ne bude održana, ali oni tumače zakone, Poslovnik i Statut grada po svom nahođenju i mi tu ne možemo ništa. Nakon toga, mi smo napustili Skupštinu“, naveo je Manić.

Izvori: Kolubarske/Nova