Hapšenje v. d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije Goran Vasić pre bi moglo da znači da predsednik Srbije Aleksandar Vučić povlači populističke poteze kako bi se dodvorio javnosti koja ne želi da Generalštab posatne Trampov hotel, nego što bi Vasićevo hapšenje moglo da bude Vučićeva „osveta“ Trampu kako to tvrdi predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić.

Aleksić je naveo da Vasić nije falsifikovao dokument na osnovu kog je omogućeno da zgrade Generalštaba i Ministarstva odbrane u Ulici kneza Miloša u Beogradu budu izbrisane iz registra kulturnih dobarato „zato što je to želeo ili je imao dogovor sa Džaredom Kušnerom, Trampovim zetom“

„Njemu je neko iz vrha vlasti naredio, da li Vučić ili ministar finansija Siniša Mali, ali ovo je sada odgovor Trampu“, rekao je Aleksić na televiziji N1.

Politički analitičar Ognjen Gogić, smatra, međutim da „besmisleno zvuči to da bi Vučić hapsio Vasićа da bi se osveto Trampu, jer Vasić nije Trampov čovek“.

„Vučić uopšte nije u situaciji da razmišlja da se sveti Trampu. Vučić se ne bi usudio da preduzima mere koje bi bile na štetu porodice Tramp. Pored toga, to što Vučića nisu primili na sastanak na Floridi ne znači da on nema neka druga očekivanja od Trampa i njegove porodice. Konačno, hapšenje Vasića nije način na koji bi Vučić mogao da se osveti Trampu, jer njega nije briga što je uhapšen neko ko se bavi Generalštabom. Ta tvrdnja o osveti nema nikakvog smisla“, kaže Gogić za „Vreme“.

Isključivo porodični biznis

On ukazuje da je u pitanju isključivo porodični biznis, da su toj priči su Tramp junior i Trampov zet Džared Kušner, i da izgradnja hotela na mestu Generalštaba u Beogradu nije na nivo politike Sjedinjenih Američkih Država.

„Možda je Vučić obećao da će porodici Tramp ustupiti Generalštab, ali se onda ispostavilo da to ne može da sprovede do kraja. Najpre zbog toga što postoje prepreke kada je u pitanju zaštita spomenika kulture, a onda i zbog velikog protivljenja javnosti. Pre bih rekao da bi Vučić hapšenjem Vasića podilazio javnosti koja je nezadovoljna što se postoji ideja da se ukloni zgrada Generalšataba, što se vidi i iz studentske akcije ispred te zgrade kada su podigli cenu i ulog koju Generalštab ima u javnosti“, ističe Gogić.

On misli da je hapšenje Vasića pre deo Vučićeve priče o navodnoj borbi protiv korupcije u okviru koje se hapse nižerangirani kadrovi, a sve kako bi Vučić mogao da kaže da nije ni imao nameru da pokloni Generalštab, već da je neki korumpirani kadar promenio status zgrade.

„Ne verujem da porodica Tramp iz toga što je neko uhapšen u vezi sa Generalštabom uopšte dobija informaciju da sa tim projektom nešto nije u redu. Ne verujem da uopšte znaju za hapšenje, a kada bi znali ne verujem da bi to protumačili da projekat može da se realizuje. Mislim da će Vučić biti u problemu sa njima ukoliko taj projekat ne bude realizovan, jer će to značiti da je pogazio svoju reč, a to nije nešto što Trampova porodica voli da vidi“, ukazuje Gogić.

„Vučić izgubio sposobnost da isporučuje ono što je obećao”

Politički konsultant Dušan Lj. Milenković kaže za „Vreme“ da ne može duboko da komentariše odnose Vučića i Trampa i da je njegov jedini utisak da je hapšenje Vasića samo još jedan pokazatelj da Vučić ne može da isporuči ono što je dogovarao sa svojim stranim partnerima i da je to novi znak Vučićeve slabosti.

„Vučić je izgubio sposobnost da isporučuje ono što je obećao, a Generalštab je jedna od tih stvari. Oko Generalštaba je počeo da se stvara ozbiljan društveni pritisak, i u kontekstu opšte društvene krize Vučić pokazuje slabost da povlači nepopularne poteze bez većih problema za svoj režim“, kaže Milenković.

Upitan da li bi hapšenje Vasića moglo da znači da su institucija konačno počele da rade svoj posao ili je nešto drugo u pitanju, Milenković kaže da bi „automatski odgovor bio da ne veruje u to da institucije rade svoj posao pod Vučićevim režimom“.