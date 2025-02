Predsednik opštine Obrenovac Milorad Grčić uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je u vreme dok je bio v.d. direktora JP EPS sa saradnicima oštetio to javno preduzeće. Uhapšen je i biznismen Aleksandar Papić u vezi sa izvlačenjem novca iz JP EPS, kao i još 13 osoba. Šteta se procenjuje na više od milion evra, a svima je određeno zadržavanje do 48 sati.

„Uprave Kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, pod nalogom posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilašta u Beogradu, uhapsili su ukupno 15 osumnjičenih, među kojima je i aktuelni predsednik opštine Obrenovac i bivši vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije“, saopštio je glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović.

Protiv ovih lica biće sprovedena istraga zbog postojanja osnova sumnje da su zloupotrebili svoj službeni položaj i ovlašćenja u vezi sa javnim nabavkama za javno preduzeće EPS i oštetili ga za više od milion evra i pribavili protivpravnu imovinsku korist, dodao je on.

Pored Grčića, po nalogu tužilaštva slobode su lišeni koordinator u Sektoru IKT poslova u JP EPS I.M, službenik u ovom sektoru N.S, direktor privrednog društva „Tim Systems” d.o.o. Beograd T.A, faktički vlasnik „Tim Systems” A.P. i odgovorno lice u tom privrednom društvu N.V, direktor PD „IntellSec” d.o.o. Beograd M.B, direktor PD „HRC Horeca” d.o.o. M.M, kao i K.M, P.G, M.R, I.R.

Slobode su lišeni i rukovodilac Odeljenja za sisteme tehničke zaštite i informatičku bezbenost u Sektoru za automatsku obradu podataka Ogranak RB Kolubara LJ.S, direktor Fudbalskog kluba “Borac” iz Lazarevca D.B. i K.B.

Osumnjičenima se na teret stavljaju krivična dela zloupotreba službenog položaja, zloupotreba položaja odgovornog lica, pranje novca, primanje mita, davanje mita i trgovina uticajem.

Šabić: I ranije bilo krivičnih prijava protiv njih, ali su odbijane

Advokat Rodoljub Šabić ocenio je za N1 da se radi o „providnom igrokazu za narod“ i podseća da su najavljivana bombastično hapšenja u javnosti nekih jakih ljudi, ali se ispostavilo da nije tako.

„Ovo što sad čujemo je druga liga… To su ljudi protiv kojih je i ranije bilo krivičnih prijava, ali su redom odbijane“, rekao je Šabić.

Dodaje da se ova hapšenja dešavaju u trenutku kada su potrebna za dnevnopolitičke potrebe vladajuće stranke.

„Predsednik je to najavio i to je moralo da se desi“, konstatovao je on.

„Neko se potrudio da potvrdi ono što je predsednik najavio. Meni je ovo više nego neubedljivo“, naglasio je Šabić.

Transprentost Srbija: Sumnje u samostalnost Tužilaštva

Organizacija Transparentnost Srbija (TS) saopštila je da hapšenje Grčića zapravo „baca ozbiljnu senku na samostalnost Višeg javnog tužilaštva u Beogradu“.

„Okolnost da se vest pojavila nekoliko nedelja nakon što je predsednik države najavio borbu protiv korupcije, a dan pred hapšenje praktično najavio današnju akciju, ukazuje u najmanju ruku na to da tužilaštvo dostavlja informacije o planiranim istragama državnim organima van svoje hijerarhije, a u najgorem slučaju da o hapšenjima i pokretanju istražnih radnji odlučuje politički vrh“, navodi se u saopštenju TS.

Oni smatraju da je takvo postupanje najveći ustupak koji su zvaničnici mogli da učine osumnjičenima za korupciju, „jer oni, nakon takvih najava, s pravom mogu da tvrde da se protiv njih vodi politički motivisani postupak, čak i kada su očigledno krivi“.

U TS ističu da je nejasno da li postoje neka nova saznanja VJT u Beogradu o Grčićevim zloupotrebama koja tom tužilaštvu nisu bila poznata tokom svih ovih godina.

Paunović: Neobično da se sada sprovodi akcija za krivično delo izvršeno 2019.

Tužiteljka Jasmina Paunović, koja je ranije smenjena upravo zbog svoje istrage o zloupotrebama u EPS-u, a kasnije i progonjena i kažnjavana, u razgovoru za Nova.rs ističe da je pravo pitanje zašto se do danas čekalo sa hapšenjem Milorada Grčića.

„Ne znam tačno detalje predmeta, ali je neobično da se sada sprovodi velika akcija za krivično delo koje je izvršeno 2019. godine, a saznanja o tome su postojala još pre nekoliko godina. Milorad Grčić nije bio u predmetu koji smo radili koleginica i ja, ali je pitanje do koga bi se sve došlo, a i modus operandi preko koga se izvlači novac iz javnih preduzeća, pa i EPS-a, je isti, a to su mnogo skuplje naplaćivanje usluga i plaćanje izmišljenih poslova od kojih neki nikada nisu ni obavljeni“, objašnjava za Novu Jasmina Paunović.