Ričard Grenel, izaslanik Bele kuće za pregovore Beograda i Prištine tokom Trampovog prethodnog mandata, pozvao je, povodom protesta u Srbiji, da svi osude nasilje i da se drže mirnih demonstracija, poručivši da Sjedinjene Američke Države „ne podržavaju one koji nasilno zauzimaju vladine zgrade“.

Grenel je na društvenoj mreži Iks napisao da je „uvek važno da se podigne glas i da se taj glas čuje, ali da je važno i da svi osude nasilje, kao i da se drže mirnih demonstracija”.

„Demokratski proces se mora poštovati. Ne podržavamo one koji podrivaju vladavinu prava ili koji nasilno zauzimaju vladine zgrade. Ako vam se ne sviđa zakon ili lider, radite na tome da ga promenite, ali nemojte pribegavati nasilju“, istakao je Grenel.

On je uz objavu podelio i video-snimak sa protesta građana u Zrenjaninu sa naloga National Indepentent.

It is always important to raise your voice and to be heard.

But everyone must condemn violence and stick to peaceful demonstrations. The democratic process must be respected.

We do not support those who undermine the rule of law or who forcefully take over government… https://t.co/phI5QhCSAr

