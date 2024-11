Vlada Republike Srbije donela je odluku o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva odbrane u Beogradu – objavljeno je u „Službenom glasniku“ od 14. novembra.

„Zgradama Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore i Ministarstva odbrane u Beogradu, koje se nalaze u Ulici kneza Miloša broj 33-44, i koje su u državnoj svojini, prestaje svojstvo kulturnog dobra i brišu se iz registra nepokretnih kulturnih dobara“, piše u odluci vlade.

Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, što znači da rušenje Generalštaba može da počne 22. novembra.

Tramp

Na mestu ovog do juče kulturnog kompleksa, planira se izgradnja luksuznog hotela po projektu kompanije Džareda Kušnera, zeta Donalda Trampa. Ubrzo nakon toga je javljeno da je finansijski komitet Senata SAD pokrenuo istragu protiv Kušnera.

Donald Tramp je proglašen za predsednika SAD 6. novembra. Predsednik Srbije je bio među prvima koji mu je čestitao.

Odluka vlade da sruši Generalštab znači potpuno nepoštovanje Srpske akademije nauka i umetnosti, organizacije Evropa Nostra, struke i javnosti.

Vlada Srbije je ovog maja ispod radara javnosti i bez objašnjenja potpisala ugovor sa firmom Džareda Kušnera za izgradnju luksuznog hotela na mestu nekadašnjeg kompleksa Generalštaba u Beogradu.

Struka

Odbivši da skinu zaštitu sa Generalštaba, Olivera Vučković i Dubravka Đukanović direktorke beogradskog i srpskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, podnele su ostavke. Zamenjene su drugim ljudima, koji su hteli da urade to što se od njih traži.

Srpska akademija nauka i umetnosti je saopštila da se izričito protivi rušenju.

Arhitekti su doneli Deklaraciju o sudbini Sajma i Generalštaba koju je do danas u formi otvorenih pisama podržalo 50 institucija i udruženja iz Srbije, Slovenije, Crne Gore, Češke, Bugarske, ICOMOS, DOCOMOMO International – međunarodna organizacija za dokumentaciju i konzervaciju građevina, mesta i celina modernog pokreta u arhitekturi, i Međunarodna unija arhitekata.

Peticiju protiv rušenja Generalštaba za samo 24 sata potpisalo je više od 10.000 ljudi.

Evropa Nostra Srbija kandidovala je kompleks Generalštaba za ovogodišnji program „7 Najugroženijih“ objekata i celina u Evropi.

I, ništa nije vredelo.

Jedan od autora Deklaracije, dr Borislav Stojkov, rekao je za „Vreme“:„Oni su uvereni u svoju moć da skinu zaštitu ako im bude potrebno i isplativo, ili ako budu imali neki drugi interes. Isto tako, ukoliko u zakonima piše drugačije, promeniće zakone, ili ako urbanistički planovi pokazuju druga verifikovana planska rešenja, promeniće planove, a sve po željama i instrukciji investitora. Službe zaštite, bilo republičkog ili gradskog nivoa, odavno su pod snažnim uticajem političke volje vlasti. Danas smo u situaciji da sve zavisi od pritiska vlasti na institucije zaštite i urbanizma, što je, po mom mišljenju, takođe nezakonito i nemoralno“.

Šešelj

Očigledno je pobedio stav koji je u poslednjoj pre dve edelje u emisiji „Hit Tvit“ TV Pink objavio šef Radikalne stranke Vojislav Šešelj:

„Sad su se pojavili pametnjakovići neki iz akademije (SANU) čak, da se to čuva ko spomenik kulture, kakve kulture? Neki arhitekt Dobrović, poznat po izgradnji tih komunističkih objekata, ovde je napravio Generalštab da liči na kanjon Sutjeske gde su se navodno partizani probijali, a gde je Tito žrtvovao ranjenike da bi sačuvao svoju glavu. Je l’ to neka kulturna vrednost? A ako je spreman Trampov zet da uloži milijardu dolara, i da tu izgradi elitni hotel, zašto da to ne damo? Čist dobitak za Srbiju, plus bi se rešili problema u centru grada.“