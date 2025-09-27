Centar za društvenu stabilnost iz Novog Sada u nedelju poziva na skupove „Građani protiv blokada“. U Vranju planiraju „ispraćaj ćacadi“

Centar za društvenu stabilnost iz Novog Sada organizovaće u nedelju skupove „Građani protiv blokada“, na više od 200 lokacija, a u Beogradu će biti održana protestna šetnja do zgrade Radio-televizije Srbije u Takovskoj ulici, gde će biti zatraženo da javni servis „istinito, sveobuhvatno i odgovorno izveštava o događajima koji se tiču svih građana“.

U jednoj od objava Centar poziva građane da se pridruže skupovima i da mirnom, porodičnom šetnjom pokažu šta „tiha većina u Srbiji misli o višemesečnim blokadama fakulteta i saobraćajnica, i društvenom nestabilnošću koju podstiče radikalna manjina“.

Centar je naveo da skupovi počinju u 17 časova, kao i da očekuje prisustvo više od 200.000 građana koji će poslati „snažnu poruku da je vreme da se protivzakonite blokade, nasilje i društvene podele unutar našeg naroda zaustave“.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Центар за друштвену стабилност (@czds_novisad)

Zborovi Novog Sada: „Izrugivanje porodicama žrtava“

Zborovi građana Novog Sada pozvali su sugrađane da se u nedelju okupe u novosadskim naseljima Klisa i Sajlovo.

„Dodite da ćacijima pokažemo u kom pravcu je zatvor – Klisa i Sajlovo. Nedelja, 28. septembar. Više detalja uskoro“, piše u pozivu zborova građana.

U naselju Klisa je Okružni zatvor u kojem se nalaze studenti i građani uhapšeni tokom protesta prethodnih meseci.

Zborovi građana pozvali su Novosađane da ne dozvole da „ćaci bez stida i griže savesti“ hodaju ulicama grada u kojem je poginulo 16 ljudi zbog „korumpirane vlasti“.

„Nećemo gledati kako bahati, nemarni i korumpirani koračaju gradom u kojem je, zbog njihove neodgovornosti, sahranjeno šesnaest naših komšija. Šesnaest ljudi. Šesnaest života. Nisu to brojevi, to su lica koja smo viđali svakog dana“, naveli su zborovi u svom pozivu.

Ocenili su da je svaka šetnja protiv blokada koju organizuje vlast „izrugivanje porodicama žrtava“.

„Svaka njihova šetnja našim ulicama biće ruganje suzama majki, ruganje neprospavanim noćima očeva, ruganje tišini koja se spustila na naše komšiluke. Oni ne hodaju gradom – oni gaze po uspomenama, po grobovima, po krvi nedužnih“, naveli su Zborovi građana Novog Sada.

„Ispraćaj ćacadi“

Neformalna grupa Mladi s juga pozvala je građane Vranja u nedelju na okupljanje od 17 časova kod „mapice“, pod sloganom „Ispraćaj ćacadi“.

Kako navode u pozivu, skup se organizuje kao reakcija na najavljeno okupljanje pristalica Srpske napredne stranke (SNS) istog dana, koje ocenjuju kao „paradoksom nad paradoksima“ i „sramoćenjem grada“, prenose Južne vesti.

Organizatori navode da će se pristalice vlasti okupiti za dnevnicu, iz ucene, jer moraju, kako bi „blokirali protiv blokada“.

„Pozivamo sve naše sugrađane koji imaju integriteta i dostojanstva, da zajedno pošaljemo jasnu poruku: Da Vranje nije grad ćacadi. Da želimo dostojanstven život, a ne ponižavanje i ucene. Da se velika sramota više ne ponavlja“ saopštili su Mladi s juga.