09.avgust 2025. S,Č,

Čije je gradilište na kome je minirana stena na Kopaoniku

Na građevinskoj tabli gradilišta hotela gde je minirana stena pa je kamenje oštetilo dvadesetak automobila, piše Kopaonik Construction. Njen vlasnik ima nepune 24 godine i tatu čiji su prijatelji pre nego što su dospeli u zatvor bili uticajni

Tržnica Kragujevac

Na licu mesta

09.avgust 2025. Nedim Sejdinović

Kragujevac: Aca, Toma i šumadijske „ustaše“

Kragujevac je grad gostoljubivih ljudi i pitkih kafana. Može se primetiti neka vrsta komparativne prednosti siromaštva. Tu je Aca Vučić došao na noge Tomi Nikoliću, kome se brk smeška dok gleda šta se dešava onome koji ga se onako brutalno otarasio kada mu je poslužio svrsi