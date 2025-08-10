Građani i studenti su u noćnoj protestnoj šetnji Dedinjem obišli rezidenciju predsednika Vučića, palatu Željka Mitrovića i vilu u kojoj živi Ana Brnabić. „Neće ti narod nestati sa ulica dok te studenti ne počiste na izborima. Raspiši izbore, da ta Srbija može da ti kaže šta stvarno misli o tebi“, poručili su demonstranti Vučiću

Građani okupljeni u beogradskim zborovima u subotu (9. avgust) su, kasno uveče, u akciji „Pravda spava – vi nećete“, prošetali Dedinjem, pored rezidencije šefa države Aleksandra Vučića Vile Mir, Televizije Pink, kuće vlasnika te televizije Željka Mitrovića i vile Jovanke Broz u kojoj živi predsednica parlamenta Ana Brnabić.

Učesnici protesta su ispred Vile Mir zatražili od Vučića da raspiše izbore, pošto su ga prethodno optužili za rasplamsavanje mržnje, nazivanje studenata nacistima i teroristima, prodaju Kosova, prenosi FoNet.

Rečeno je da se po Vučiću ništa neće zvati, niti će iko za njim patiti. Vučiću je upućeno pitanje „zašto ne raspiše izbore i suoči se sa neminovnom sudbinom – istragom, pa robijom?”

Prethodno se kolona zaustavila ispred kuće čiji je vlasnik Mitrović, koji je, uz skandiranje „Robija”, optužen za dobijanje milionskih državnih kredita bez obrazloženja, kršenje zakona o oglašavanju, što mu je donelo ogromnu zaradu, manipulisanje veštačkom inteligencijom, pravljenje spotova protiv novinara, izgradnju bez dozvole „Palate Žeks”, gde živi.

„Oskare, raspiši izbore“

Kako prenosi N1, građani su najavili su da će ovo biti poslednja ovakva akcija, ali najvažnija.

Ispred Vile Mir, iako se zna da to nije predsednikova prava adresa – poslednja Vučićeva adresa stanovanja koja je javnosti poznata, na osnovu informacija iz baze njegove imovine, jeste kompleks Belvil – poručili su:

„Neće ti narod nestati sa ulica dok te studenti ne počiste na izborima. Raspiši izbore, da ta Srbija može da ti kaže šta stvarno misli o tebi. Raspiši ih i nadaj se da će narod prema tebi i tvojim pretorijancima imati više empatije i milosti nego što ste vi prema njemu. Raspiši ih pa da ovi divni ljudi mogu da prestanu da tabanaju od kuće do kuće u potrazi za pravdom. Već da mogu da počnu da grade novi, zdraviji, pošteniji sistem iz pepela koji će SNS kartel da ostavi iza sebe. Studentskih i građanskih zahteva ima na pretek, ali hajde da krenemo od jedinog za koji si nadležan. OSKARE! RASPIŠI IZBORE!“

