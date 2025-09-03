Novi broj „Vremena“
Kosovski Srbi kao žetoni Kurtija i Vučića
I Vučić i Kurti bave se Srbima na Kosovu samo kada imaju sopstvene političke probleme pa pokušavaju da skrenu pažnju, kaže za „Vreme“ novinarka Ana Marija Ivković
Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu objavili su da će se protest koji su najavili za petak održati kod univerzitetskog kampusa
Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu najavili su da će u petak (5. septembar) protest biti održan na raskrsnici Stražilovske ulice i Bulevara cara Lazara.
Najavili su da će protest početi u 19 časova.
Oni su ranije pozvali studente i građane iz drugih gradova na protest u petak, 5. septembra, kao reakciju na upad policije na Filozofski fakultet i DIF.
Dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović se od prošlog utorka nalazi u zgradi ove obrazovne ustanove koju na njegov poziv obezbeđuje policija u punoj opremi za razbijanje demonstracija.
Od tada su ispred ovog fakulteta protesti, jer je dekan sa nekoliko nastavnika ušao u zgradu, isterao studente koji su blokirali tu ustanovu proteklih devet meseci i zatvorio se na fakultet.
Ovog ponedeljka, oko pet sati ujutru, dekan DIF-a Patrik Drid sa policijom i nekoliko maskiranih osoba ušao na taj fakultet.
Drid je rekao da ostaje u zgradi DIF-a sve dok se ne bude osećao bezbedno, što znači da je i kordon policije i dalje ispred te ustanove.
Policija i žandarmerija u ponedeljak uveče su upotrebili šok bombe i rasterali nekoliko stotina građana koji su se vraćali u univerzitetski kampus, nakon što je održan pomen stradalima pod nadstrešnicom na Železničkoj stanici.
I Vučić i Kurti bave se Srbima na Kosovu samo kada imaju sopstvene političke probleme pa pokušavaju da skrenu pažnju, kaže za „Vreme“ novinarka Ana Marija Ivković
Od sastanka sa Vladimirom Putinom do najave letećih automobila, poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini možda je i zanimljivija nego što se očekivalo
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Pekingu, prema sopstvenim tvrdnjama, imao „niz sastanaka sa zvaničnicima i predstavnicima kompanija“ tokom kojih mu je ponovo proradila mašta
Kako plenumi funkcionišu kada je reč o o sastavljanju studentske liste? O tome za novi broj „Vremena“ govori profesorka na novosadskom Filozofskom fakultetu Jelena Kleut
I pored presude Višeg suda u Zaječaru o poništavanju prve, konstitutivne sednice Skupštine tog grada, odbornici vlasti, uz podršku privatnog obezbeđenja, pokušali su da održe i drugu sednicu. Ipak, naposletku je ona prekinuta
