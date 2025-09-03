Ana Marija Ivković, urednica portala Alternativna

Novi broj „Vremena“

03.septembar 2025. M.S.

Kosovski Srbi kao žetoni Kurtija i Vučića

I Vučić i Kurti bave se Srbima na Kosovu samo kada imaju sopstvene političke probleme pa pokušavaju da skrenu pažnju, kaže za „Vreme“ novinarka Ana Marija Ivković