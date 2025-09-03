Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu objavili su da će se protest koji su najavili za petak održati kod univerzitetskog kampusa

Studenti u blokadi fakulteta u Novom Sadu najavili su da će u petak (5. septembar) protest biti održan na raskrsnici Stražilovske ulice i Bulevara cara Lazara.

Najavili su da će protest početi u 19 časova.

Oni su ranije pozvali studente i građane iz drugih gradova na protest u petak, 5. septembra, kao reakciju na upad policije na Filozofski fakultet i DIF.

Dekan Filozofskog fakulteta Milivoj Alanović se od prošlog utorka nalazi u zgradi ove obrazovne ustanove koju na njegov poziv obezbeđuje policija u punoj opremi za razbijanje demonstracija.

Od tada su ispred ovog fakulteta protesti, jer je dekan sa nekoliko nastavnika ušao u zgradu, isterao studente koji su blokirali tu ustanovu proteklih devet meseci i zatvorio se na fakultet.

Ovog ponedeljka, oko pet sati ujutru, dekan DIF-a Patrik Drid sa policijom i nekoliko maskiranih osoba ušao na taj fakultet.

Drid je rekao da ostaje u zgradi DIF-a sve dok se ne bude osećao bezbedno, što znači da je i kordon policije i dalje ispred te ustanove.

Policija i žandarmerija u ponedeljak uveče su upotrebili šok bombe i rasterali nekoliko stotina građana koji su se vraćali u univerzitetski kampus, nakon što je održan pomen stradalima pod nadstrešnicom na Železničkoj stanici.

