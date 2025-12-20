Dragan Đilas je apelovao na MUP Srbije i Tužilaštvo da mu vrate džemper koji su mu uzeli pre tačno godinu dana u noći kada je tvrdio da su Đorđe Aleksić i on prebijeni od ljudi koji sarađuju sa SNS-om

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas zajedno sa funkcionerom te stranke Đorđem Aleksićem (SSP) povređen je pre tačno godinu dana, u decembru 2024. godine, u incidentu koji se posle ponoći dogodio u beogradskoj ulici Vojvode Stepe. Iz te stranke su tada rekli da je Đilas zatekao ljude koji su lepili postere protiv njega, nakon čega su i on i Aleksic fizički napadnuti.

Funkcioner Srpske napredne stranke Luka Petrović je na konferenciji za štampu, povodom tuče sa predsednikom SSP Draganom Đilasom, rekao da je omladina SNS-a samo radila svoj posao lepeći plakate, dok je Đilas sa svojim telohraniteljom napao omladinu i dodao da je omladina „itekako znala da se brani“.

Đilas je podsetio na ovaj incident i „najljubaznije zamolio MUP Srbije i Tužilaštvo da mu vrate džemper“.

„Uzeli su ga pre tačno godinu dana u noći kada smo Đorđe Aleksić i ja prebijeni od strane Luke Petrovića, bliskog saradnika Aleksandra Vučića, i grupe od desetak SNS huligana“, dodao je Đilas. „Džemper mi je uzet da bi se uradile, kako mi je rečeno, forenzičke analize. Siguran sam su ga slali u čuvenu forenzičku laboratoriju u Visbadenu, ali verujem da su ga do sada Nemci vratili. Pa ako može i meni da se isti vrati. Dolazi zima, ne znamo da li će biti grejanja, pa bi mi taj džemper dosta značio.“

Nije pokrenut nikakav postupak

Još bitnije, Đilas je dodao da „nikakav postupak protiv SNS batinaša Tužilaštvo nije pokrenut i pored video snimka na kome se vidi kako ga Luka Petrović udara u glavu, kako ih desetak huligana obara i šutira, psujući ih i pozivajući da ih ubiju“.

„Ni hematomi na glavi ni modrice po telu, ni činjenica da Đorđe nije mogao da hoda nekoliko dana, ni reakcije iz Evrope nisu bili dovoljni da Tužilaštvo pokrene postupak protiv Luke Petrovića, pravog gradonačelnika Beograda, i njegovih batinaša“, napisao je Đilas. „Kao što ni otvorene pretnje Aleksandra Šapića, formalnog gradonačelnika, koje mi je poslao u poruci, nisu dovoljne da Tuzilaštvo reaguje. Sve to pokazuje u kakvoj zemlji živimo. Iskreno, nikakvu reakciju od tužioca Nenada Stefanovića nisam ni očekivao. Ali da niko od onih koji tvrde da su profesionalci reč ne progovori, to je ipak malo previše. Verovatno čekaju da odu u penziju pa da hrabro kažu šta imaju.“

