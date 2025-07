Evropska demokratska partija osudila je najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da pomiluje devojku koja je automobilom udarila studentkinju tokom blokade saobraćaja.

U saopštenju su naveli da se time šalje „opasna poruka da se nasilje nad mirnim demonstrantima nagrađuje“.

Vučićevu najavu da će abolirati od daljeg krivičnog gonjenja devojku (25) osumnjičenu za krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti kada je automobilom naletela na jednu studentkinju, a koje je najpre je bila optužena za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, Evropske demokrate su opisale kao „sramotu za pravdu“ i upitale „da li je u Srbiji sada legalno pregaziti mirnog demonstranta“.

„Odluka predsednika Vučića da pomiluje osobu koja je teško povredila studentkinju tokom prodemokratskih demonstracija je sramota za pravdu. Time se šalje opasna poruka: nasilje nad mirnim neistomišljenicima se toleriše, čak i nagrađuje“, navela je ta proevropska centristička stranka na Iksu.

In Serbia, is running over a peaceful protester now legal? President Vučić’s decision to pardon the man who seriously injured a student during a pro-democracy demonstration is a disgrace to justice. It sends a dangerous message: violence against peaceful dissent is tolerated,… pic.twitter.com/YtwGDAWILu

— European Democrats (@democrats_eu) July 17, 2025