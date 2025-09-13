Asocijacija sindikata Društveni front i studenti u blokadi skupom na Slaviji traže od države da ne stvara put privatizaciji javnim dobrima

„Društveni front“ i studenti više fakulteta u blokadi pozvali su na protest „Javna dobra = vrednost, a ne roba“ u subotu na Trgu Slavija u Beogradu.

Cilj je javno suprotstavljanje potezima vlasti koji otvaraju put privatizaciji državnim resursima kao što su EPS, Železnice Srbije, Pošta Srbije, Srbije šume, vode i drugih javnih preduzeća.

Nakon okupljanja na Slaviji, protestna kolona je krenula ka zgradi Vlade Srbije, a zatim i ka Ministarstvu prosvete, zato što postoje indicije da država želi da privatizuje i obrazovanje.

Aleksandra Kurilić iz Sindikata muzičkih umetnika kazala je da „vlast planira da u tišini izvrši transformaciju čak 142 javna preduzeća do kraja godine. Misle, nećemo primetiti, nećemo dići glas. Navikli su da odluke donose iza leđa građana. Navikli su da građane ne pitaju. Ovog puta im to neće proći.“

Dva zahteva

Oganizatori protesta izneće dva zahteva.

Prvi je da se svim preduzećima zaduženim za javna dobra, kritičnu infrastrukturu i ostale delatnosti od opšteg interesa, koja su u vlasništvu države, a koja su transformisana u akcionarska društva ili društva sa ograničenom odgovornošću, vrati poseban status zaštite javnog preduzeća.

Drugi zahtev je donošenje zakona kojim se propisuje da javna preduzeća koja upravljaju javnim dobrima, kritičnom infrastrukturom i ostalim delatnostima od opšteg interesa, treba trajno da ostanu u posebnom statusu zaštite kao javna preduzeća i da bude zakonskom zabranjena promena vlasničke strukture iz državne u privatnu.

Ispred Ministarstva prosvete

Društveni front predstavlja asocijaciju radničkih kolektiva, sindikata, strukovnih udruženja i zajednica koje okupljaju studente, radnike, poljoprivrednike, umetnike, zdravstvene i prosvetne radnike, IT stručnjake, kao i medijske radnike.

Ciljevi

U Deklaraciji koju su predstavili 30. avgusta, objasnili su da je njihovo „delovanje proisteklo iz talasa studentskih blokada, štrajkova i protesta širom Srbije, a prvi značajan javni nastup bio je protest ‘Rame uz rame’, održan 8. marta u Beogradu.“

Društveni front se zasniva na „ideji solidarnosti, saradnje i zajedničke borbe za pravednije društvo“, kažu iz ove asocijacije.

Ciljevi Društvenog fronta su: građenje konfederacije radničkih kolektiva i strukovnih udruženja iz različitih sektora koja će imati za cilj da zajednički rade na sistemskim promenama u društvu; ispunjenje studentskih zahteva, kao i zahteva iz Programskog minimuma koji se tiču pojedinačnih sektora i socijalnih i ekonomskih pitanja uopšte; uspostavljanje trajne demokratske strukture za stalnu kontrolu i vršenje pritiska na donosioce odluka; ostvarenje prava svih koji žive od svog rada da učestvuju u rešavanju pitanja sopstvenog sektora, kao i da aktivno učestvuju u donošenju odluka koje se tiču njihove lokalne zajednice, ali i pitanja šire društvene zajednice.

U toj deklaraciji piše da Društveni front nije politička partija i da ne namerava da izlazi na izbore.

„Društveni front, kroz povezivanje i zajedničko delovanje radnika iz različitih sektora, radiće na tome da se institucije sistema, uzurpirane od strane vlasti, vrate društvu i da budu u funkciji opšteg dobra građana.“