Nova organizacija Društveni front, koja okuplja radnike svih struka, organizuje protestnu šetnju od Terazijske česme u Beogradu do Ministarstva rada

Nekoliko stotina radnika i studenata krenulo je danas u protestnu šetnju od Terazija do Ministarstva rada, na koju je pozvala novoosnovana Asocijacija Društveni front.

Društveni front je asocijacija radničkih kolektiva, sindikata, formalnih i neformalnih strukovnih zajednica i udruženja. Protestnu šetnju su organozovali pod parolom „Radniče, i ti imaš zeleno svetlo!“.

Kolona se kreće Ulicom kralja Milana. Protest protiče mirno, uz prisustvo nekoliko saobraćajnih policajaca.

Učesnici skandiraju “Štrajk, svi u štrajk”, “Studenti uz radnike”, “Radnici uz studente”, “Svi na barikade”, “Pumpaj”, kao i “Svi na ulici, svi kao Užice”.

Najveća buka zabeležena je dok je kolona prolazila pored Pionirskog parka.

Glavni deo programa je ispred Ministarstva rada gde se okupljenima obraćaju govornici.

Očekuje se da će formiranje Društvenog fronta dovesti do međusobnog povezivanja i ohrabrivanja radnika i do zaštite onih koji se nalaze pod udarom vlasti i svojih rukovodilaca.

Anesteziolog Rade Panić ispred zbora zdravstvenih radnika Srbije za N1 je rekao da je bilo logično da su se studenti kao „najsvesniji segment društva“ i koji su „pokrenuli sve ovo što se dešava obratili radnicima, „ali sindikati koji bi trebalo zvanično da ih predstavljaju ne rade svoj posao kako treba i suviše su bliski vlasti, bliži nego što su radnicima.“

„Nadali su se studenti odavno da će radnici postati svesniji svoje uloge u društvu i da će organizovati štrajk, često se kaže generalni, ali bilo bi dovoljno da to bude jedan masovan štrajk, nažalost to se ne dešava. Zato smo u prethodnim mesecima okupljali sva formalna i neformalna strukovna udruženja koja za cilj imaju da u prvom redu iskažu solidarnost koja je ključna reč po svima nama, jer to je ono što je ubijeno i što nedostaje ovom društvu”, naveo je Rade Panić.

Društveni front je prvi put izašao na ulicu 28. juna, pridruživši se vidovdanskom protestu.