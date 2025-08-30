Povezivanjem i zajedničkim delovanjem radnika iz različitih sektora, Društveni front će raditi na tome da se institucije sistema vrate društvu i da budu u funkciji opšteg dobra građana, kaže se u Deklaraciji ove asocijacije

Predstavljena je deklaracija Društvenog fronta – asocijacije radničkih kolektiva, sindikata i formalnih i neformalnih strukovnih zajednica i udruženja.

Nastali su, kažu, na talasu masovnog pokreta koji su pokrenule studentske blokade, štrajkovi i protesti širom zemlje „suočeni sa dubokom društvenom i političkom krizom koja se manifestuje kroz institucionalnu korupciju, siromaštvo, rastuću nejednakost, represiju, razaranje društvenih odnosa, rasprodaju prirodnih resursa i uništavanje životne sredine u našoj zemlji.

Rešavanje sistemskih problema

„Okupili smo se oko zajedničkih vrednosti i ciljeva kako bismo se suprotstavili ovakvom stanju stvari i obavezali se da radimo na rešavanju sistemskih problema koji su ga prouzrokovali“, navodi se u deklaraciji.

„Udružili smo se u zajedničkoj borbi za ispunjenje studentskih zahteva i stvaranje pravednog, solidarnog i odgovornog demokratskog društva. Povezivanje studenata, radnika i poljoprivrednika prvi put je ozvaničeno na protestu ‘Rame uz rame’ 8. marta u Beogradu, nakon čega smo nastavili sa radom na jačanju saradnje koja je dovela do formiranja Društvenog fronta.“

Ciljevi Društvenog fronta su: građenje konfederacije radničkih kolektiva i strukovnih udruženja iz različitih sektora koja će imati za cilj da zajednički rade na sistemskim promenama u društvu; ispunjenje studentskih zahteva, kao i zahteva iz Programskog minimuma koji se tiču pojedinačnih sektora i socijalnih i ekonomskih pitanja uopšte; uspostavljanje trajne demokratske strukture za stalnu kontrolu i vršenje pritiska na donosioce odluka; ostvarenje prava svih koji žive od svog rada da učestvuju u rešavanju pitanja sopstvenog sektora, kao i da aktivno učestvuju u donošenju odluka koje se tiču njihove lokalne zajednice, ali i pitanja šire društvene zajednice.

U toj deklaraciji piše da Društveni front nije politička partija i da ne namerava da izlazi na izbore.

„Društveni front, kroz povezivanje i zajedničko delovanje radnika iz različitih sektora, radiće na tome da se institucije sistema, uzurpirane od strane vlasti, vrate društvu i da budu u funkciji opšteg dobra građana.“

Naš zadatak je neophodan

„Naš zajednički zadatak je težak, ali neophodan – izgraditi pravedno i solidarno društvo sa institucijama koje rade za opšte dobro svih građana“, poručio je Društveni front.

Ističe se i da su članice Fronta grupisane po različitim sektorima kojima pripadaju i kroz saradnju više udruženja i kolektiva rade na pisanju Programskog minimuma za sopstvene sektore.

„Pored zalaganja za promene u svakom pojedinačnom sektoru, Društveni front se zalaže i za usvajanje izmena Zakona o radu i Zakona o štrajku, koje su pripremljene u saradnji studenata i pet nacionalnih sindikata, kao i za izmene drugih zakona od opšteg značaja u cilju stvaranja pravednijeg društva“, navodi se u toj deklaraciji.

Članovi

Potpisnici deklaracije su: Zajednica zaposlenih u predškolstvu – Predškolski krug, PULS beogradskih osnovnih škola, PULS beogradskih srednjih škola, Ujedinjene zemunske osnovne škole, Sindikat u osnivanju „Jedinstvo EPS“, Zbor zdravstvenih radnika Srbije, Zajednica umetnosti i kulture, Sindikat muzičkih umetnika, IT Srbija, Sindikat medijskih radnika u osnivanju – SMER, Sindikat sudske vlasti, Glas prosvete – Zaječar, Plenum prosvetnih radnika Kraljeva, Plenum Knjaževačkih prosvetara, Grupa inženjera Srbije – Zahtevi inženjera i Udruženja prosveta Banata.

Društveni front je pozvao radničke kolektive, sindikate, strukovna udruženja i zajednice koji podržavaju studentske zahteve i borbu za sistemske promene da se priključe Društvenom frontu.

Izvor: N1