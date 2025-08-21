Vučiću se žuri. Iako je najavio kraj N1 i Nove S do novembra, ubrzan je plan da se državnim novcem kupi kontrola nad ovim medijima, saznaje „Vreme“

To što se na vratima Junajted grupe naprasno pojavio novi direktor Vladica Tintor, nekadašnji funkcioner RATEL-a, trenutno za N1 i Novu S ništa ne menja.

Ipak, kako „Vreme“ saznaje, naredni korak bi mogla da bude promena rukovodstva Junajted medije, koja je deo Grupe, a na taj način će se doći do N1 i Nove S. Država ide na jednu od dve taktike – da ugasi brzo ove medije, pod obrazloženjem „poslovne odluke“, ili da ih tiho uguši, kažu upućeni.

Kombinacija je ogoljena

Postavljanje Vladice Tintora, novog direktora Junajted grupe, je za sada kulminacija posla koji je vlasnik Junajted grupe, veliki investicioni fond BC Partners, napravio kada je prodao kablovsku mrežu SBB češko-arapskom konzorcijumu te sva sportska prava državnom Telekomu.

Tako su svi režimski TV kanali postali dostupni na oba velika kablovska ponuđača, a Telekom je postao monopolista na sportske prenose i to je skupo platio državnim novcem – to jest, novcem poreskih platiša.

BC Partners su nastavili smenom dugogodišnjeg menadžera – i manjinskog vlasnika – Dragana Šolaka, što će epilog dobiti na sudu. Ali, dok se čeka sud, u Junajted grupi se dela.

Kako nam kažu upućeni u dešavanja, ideja je da se sve kadrovske smene pripišu „poslovnim odlukama“, a da krajnji cilj bude ono što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavljivao – kraj N1 i Nove S do novembra ove godine.

U međuvremenu, svi novinari ovih televizija će gurati dalje, bez ikakvih prilagođavanja, pa dokle ide-ide.

Za sada nema konkretnih najava da bi mogli biti smenjeni neki od vodećih ljudi i urednika dve televizije ili pak drugih medija koji pripadaju Junajted grupi, poput dnevnika Danas i nedeljnika Radar.

Da li može da se spreči

Mediji oko N1 i Nove S bi mogli da prežive jedino ukoliko vlasnik, BC Partners, shvati da bi im gašenje narušilo međunarodnu reputaciju, kažu naši izvori.

Jer, reč je o velikoj investicionoj firmi koja posao na Balkanu gleda kroz lupu profita. Pitanje je koliko oni haju za novinarske slobode u Srbiji, ali bi mogli da se zabrinu ako bi se oni našli na udaru stranih medija.

Ipak, čini se da Vučić nije govorio napamet kada je prognozirao kraj kritičkih televizija do jeseni. Kao da je odavno došao do ljudi u vrhu BC Partnersa, kada je i sklopljen ceo posao.

Udar i na štampu

U sklopu Junajted medije rade i druge redakcije. Tako je Junajted medija 2021. kupila dnevni list Danas, koji su do tada držali mali akcionari, odnosno novinari koji su devedesetih otišli iz Naše borbe.

Junajted medija drži i nedeljnik Radar, a to su opet novinari koji su otišli iz NIN-a, nakon što je 2023. prešao u ruke nove vlasnice. Deo tima je i srpska redakcija Forbsa i dnevni list Nova.

To su sve novinari koji su bežali od državne kontrole u medijima. Ukupno, u pitanju su stotine novinara.

Na slici je (jako) pojednostavljena struktura Junajted grupe i njenog vlasništva za sve one kojima nije jasno ko je tu ko, ko je čiji vlasnik, šta je kome prodato, gde je N1, a gde firma čiji je direktor juče postao Vladica Tintor. pic.twitter.com/bp1cKErt2k — Александар Милошевић (@Aleksandar_Mi) August 21, 2025

Nema gde da se ode

Kako je „Vreme“ čulo od nekih od njih, ni oni sada nemaju više informacija šta će se desiti. Ali se boje i ukazuju – u Srbiji više da gotovo nema redakcije koja traži prave novinare, a pogotovo ne televizijske.

Sve preostale televizije i dnevne novine su pod kontrolom države. Mediji poput Juronjuza i RTS-a, koje država naziva nezavisnim ili neutralnim, više puta su pokazali kako prolaze novinari koji se drznu da se ogluše o redakcijsku politiku tihe, ali postojane podrške naprednjacima.

Tamo neće moći ni da pokucaju, a kamoli da dobiju otvorena vrata, barem oni koji nameravaju da nastave da se bave profesionalnim izveštavanjem.

Za to vreme, politika drugih zemalja već je ugasila neke druge redakcije koje su pokrivale medijski prostor Srbije. Katar je preko noći zatvorio Al džaziru Balkan, a Tramp je mesecima iscrpljivao Glas Amerike i Slobodnu Evropu. Rezultat ove„predane namere“ je u stopiran rad Glasa Amerike, raspušteni saradnici i skresan budžet Slobodne Evrope.

Za građane i informisanje u Srbiji su to sve rđave vesti.