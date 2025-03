Beskupulozna hajka na rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića nastavlja se pojačanom žestinom. Stvara se utisak da je profesor urbanizma trenutno državni neprijatelj broj jedan, veći čak od Dragana Šolaka.

Šef izvršnog odbora Srpske napredne stranke i ministar za javna ulaganja Vlade Srbije u tehničkom mandatu Darko Glišić tako je u petak, gostujući na TV Pink kod Jovane Jeremić, uskliknuo da bi Đokić „morao da bude u zatvoru, ako je prava i pravde“.

„Jutro nakon 15. marta bilo je teško za rektora Đokića, jer je shvatio da nije uspeo u svom podlom i odvratnom planu protiv ove države i mladih ljudi u ovoj državi. Ovo je lice pokvarenosti“, rekao je Glišić pokazujući na Đokićevu fotografiju.

„Đokić mora da bude uhapšen“

Pa je onda zaređao: Đokić je „čovek koji se igra sa sudbinama desetinama hiljada porodica i studenata koji žele da uče i da se obrazuju“; „on zna koliko je bio pokvaren i koliko je radio protiv svoje države, i mislio je da će 16. marta da se probudi kao predsednik Vlade ili kao neko ko će da odlučuje ko odlučuje o tome ko će biti predsednik Vlade“; „ukoliko u ovoj državi bude vladavina prava, i institucije budu radile svoj posao, rektor Đokić mora da bude uhapšen, jer se on igra narodnim novcem“…

Ocenila je onda Vučićeva leva ruka u SNS-u da je Đokićevo lice – „lice zla koje je unakazilo budućnost za desetine hiljada studenata“.

„Ovo je lice koje deli decu“; „ovo je lice koje se sprda sa tragedijom u Novom Sadu“; „ovo je lice koje se obradovalo što je stradalo 16 ljudi u Novom Sadu, koje se nada da će još neko da pogine, jer on na krvi, na smrti, na tragedije želi da gradi svoju karijeru“, ispalio je rafal uvreda Glišić.

„Đokić regrutovan još 1991.“

Pa nastavio da je Đokić „regrutovan još 1991. godine, kada nam je Amerika uvela sankcije na vazduh“. Tu svoju tvrdnju je „argumetnovao“ time što je Đokić tada bio u Americi – „i zamislite magistrirao, pa su ga onda probudili nekoliko decenija kasnije, da završava neke svoje poslove, ili koja ga je već služba preuzela“.

„Kad vidite kako se sada vrpolji, jasno vam je da mnoge tajne i mnogi demoni muče ovo lice zla. Mi imamo dobre inspektore u nadležnim organima i siguran sam da bi samo pet minuta razgovora sa ovim čovekom, kada bude priveden, otkrilo mnoge tajne“, rekao je Glišić u svom pozivu na egzorcizam.

„Đokić preti studentskom batinom“

Glišićeva kanonada etiketiranja i uvreda na Đokićev račun, samo je nastavak duge kampanje vlasti protiv rektora Univerziteta u Beogradu.

Nedavno je Đokić na Radio-televiziji Srbije rekao da država i Univerzitet nisu u dobrom odnosu „i to ne zbog Univerziteta, nego zbog države koja na neki način vrši pritiske na nas u mnogim sferama našeg poslovanja i u mnogim segmentima našeg delovanja“.

Nekoliko sati kasnije predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tada bio u Briselu, osuo je paljbu po Đokiću, ali i svim univerzitetskim profesorima.

„Da ne ulazimo u to da su organizatori protesta upravo rektor i mnogi dekani, da sve to ostavimo po strani, da se pravimo ludi i da to ne znamo i da kažemo da to nije istina… Jesi li ti radio ili nisi radio? Biće da nisi. Ako nisi radio, za to da dobiješ platu ne možeš, da si još sto puta rektor i da nam još sto puta pretiš batinom studentskom ili ne znam ni ja čime. Tačka“, rekao je tada Vučić.

Utrkivanje u vređanju

Njega u stopu prate i ostali članove partije, pa je tako predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić ocenila da iza obustave rada na fakultetima „stoje dekani i rektori, a pre svega rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, a ne „studenti blokaderi“, jer Đokić i dekani „niti znaju koliko je studenata u plenumu, niti ih zanima ko su ti studenti“.

Pre toga Brnabić je optužila Đokića da krši Ustav i zakone i za „diskriminaciju studenata koji žele da se vrate na nastavu i za kršenje slobode medija i prava građana na obaveštenost“.

Ona je Đokića i prošireni rektorski kolegijum optužila da su „poklekli pred totalitarističkim plenumima“ i da su stali u zaštitu „samo studenata blokadera“.

Poslanik SNS-a i advokat Vladimir Đukanović je u autorskom tekstu za „Kurir“ tražio krivičnu odgovornost za Đokića.

“Rektor Vladan Đokić je počinio niz krivičnih dela od kada su blokade počele. Nadam se da će kao suštinski organizator blokada krivično odgovarati i da će biti uhapšen”, napisao je Đukanović.

Vlasnik TV Pink Željko Mitrović je pre nekoliko dana pozvao Đokića na televizijski duel i zatražio da uradi „test inteligencije, da provere ko upravlja našim univerzitetima“.

Mitrović je Đokića i univerzitetske profesore nazvao „malom bandom koja zarad ličnih interesa isporučuje studente, kao gajbicu jabuka, onima koji su to debelo platili“.