Više od 500 komada oružja – pištolja, pušaka i municije – nestalo je iz policijske stanice u Doljevcu, gde je bilo uskladišteno nakon velike akcije predaje naoružanja 2023. Zvaničnih informacija iz MUP-a još nema, ali prema navodima Strukovnog udruženja policije pokrenuta je istraga

Zvaničnih informacija iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) još nema, a oglasilo se Strukovno udruženje policije – saopštenjem i navelo da su „povodom nestanka oružja iz policijske stanice u Doljevcu“, prema saznanjima kojima raspolažu, službe MUP-a odmah pokrenule istragu radi rasvetljavanja svih okolnosti.

„Vreme” je poslalo upit MUP-u s pitanjima šta je nestalo, kada, te koji su koraci u istrazi pokrenuti, ali odgovor nije stigao do zaključivanja ovog teksta.

Prema raspoloživim informacijama, nestalo je oružje koje su građani predavali po nalogu države posle tragedija u beogradskoj školi „Vladislav Ribnikar” i Duboni i Malom Orašju, kada je za nekoliko dana u odvojenim incidentima stradalo 17 ljudi.

Iz prostorija, gde je čuvano oružje prikupljano od građana, nestalo je više od 500 komada pištolja, municije, puški. Prema izvoru N1, uglavnom je reč o opremi koja je funkcionalna, odnosno, upotrebljiva.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenosi N1, u niškoj Policijskoj upravi pokrenut je postupak unutrašnje kontrole i ispitivanja su u toku.

Pokrenuta istraga?

Strukovno udruženje policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs” saopštilo je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo istragu radi rasvetljavanja slučaja nestanka oružja i municije iz policijske stanice u Doljevcu, i očekuju da će svi odgovorni, ukoliko se utvrdi njihova krivica, biti procesuirani bez izuzetka.

„Policija je institucija koja počiva na principima zakonitosti, profesionalizma i odgovornosti, i oni će biti u potpunosti primenjeni i u ovom slučaju”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da ovakvi „incidenti”, koliko god bili ozbiljni, ne mogu i ne smeju da se koriste za diskreditaciju celokupne službe, već moraju biti rešavani kroz nadležne institucije i zakonske procedure.

„Vreme” je oko saznanja o postupku kontaktirali Strukovno udruženje policije „Dr Rudolf Arčibald Rajs”, međutim odgovori nisu stigli do objavljivanja ovog teksta.

Nestanak oružja u Nišu

Ovo nije prvi slučaj nestanka oduzetog oružja.

U Nišu je 2023. oružje masovno nestajalo, kada su ga građani po naredbi MUP-a masovno predavali u policijske stanice, na sigurno. Prema tadašnjim navodima, nestalo je 63 komada oružja.

Nestajalo je, potvrdio je MUP, nakon što je informacija procurila u javnost, tako što su ga iz stanice iznosili policijski službenici. Osumnjičeni policajac bio je u bekstvu, a kasnije je uhapšen u Crnoj Gori.

Pred niškim pravosuđem vođen je postupak protiv osumnjičenih.

Koliko je oružja oduzeto?

U skladu sa Naredbom o predaji neregistrovanog oružja koju je 5. maja 2023. godine doneo ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, od 8. maja do 30. juna 2023. godine policiji je predato ukupno 108.883 komada oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, saopštio je ranije MUP.

Od toga je 82.398 komada legalnog i nelegalnog oružja, 26.485 komada minsko-eksplozivnih sredstava i 4.243.139 komada legalne i nelegalne municije, što je najbolji rezultat u odnosu na sve prethodne akcije predaje neregistrovanog oružja koje je sprovodilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je ranije da se najveći deo oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, koje su građani vratili u akciji vraćanja oružja, uništava, a da se deo vraća Vojsci Srbije.

Ipak, deo je očigledno ostao u policijskim stanicama iz kojih još očiglednije nestaje.

