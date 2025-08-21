Navodi da bi Milorad Dodik mogao da bude Vučićev kandidat za predsednika Srbije su „intrigantna kafansko-politička spekulacija“, smatra politički analitičar Đorđe Vukadinović

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić godinama „pušta niz vodu“ Milorada Dodika, a politčku krizu u Republici Srpskoj koristi kako bi optužio građane koji protestuju u Srbiji da ugrožavaju položaj Republike Srpske (RS), kaže za „Vreme“ politički analitičar Đorđe Vukadinović.

Dodiku je 18. avgusta zvanično prestao mandat, nakon što je Sud Bosne i Hercegovine (BiH) odbio žalbu Dodikovog advokata na odluku Centralne izborne komisije (CIK) BiH kojom mu se oduzima mandat na ovu funkciju. Vladajuća koalicija u RS odlučila je da se referendum o presudi Suda BiH i odluci CIK-a kojom je Dodiku oduzet mandat predsednika održi 18. ili 25. oktobra.

Vukadinović smatra da nema mnogo osnova za „intrigantnu kafansko-političku spekulaciju“ o tome da se razmatra opcija da bivši predsednik RS bude kandidat za predsednika Srbije na narednim izborima.

Takvu mogućnost pomenuo je nedavno potpredsednik Stranke slobode i pravde Borko Stefanović, tvrdeći da se to ozbiljno dogovara.

Vučićev „gest dobre volje“

Međutim, Vukadinović ističe da se se od Vučića, „koji se ponaša kao da mu je voda ušla u uši“, mogu očekivati i najiracionalniji potezi.

On navodi da Vučić već godinama „postepeno pušta niz vodu“ Dodika, kroz proces njegovog slabljenja u Republici Srpsko, ali i kroz različite vrste instrumentalizacije Dodika u unutrašnjim političkim borbama u Srbiji.

„Takav odnos prema Dodiku, njegova pacifikacija, uz usputno korišćenje za političke borbe u Srbiji, jedan je od Vučićevih ‘gestova dobre volje’ prema Zapadu i jedan od elemenata kojima je on do sada kupovao podršku zapadnih političkih krugova“, kaže Vukadinović.

Za njega je Milorad Dodik na mestu predsednika Srbije „malo verovatan scenario zbog svih mogućih razloga“.

Vukadinović naglašava da takav scenario nije realan i da ne odgovara ni Vučiću, ni Dodiku, a posebno ne odgovara Zapadu, jer bi „naročito Brisel“ bio vrlo glasan protiv takvog rešenja.

„Vučiću takav scenario ne odgovara. Čak i kad bismo pacifikovanog i politički oštećenog Dodika mogli da zamislimo na mestu predsednika Srbije, što je veoma upitan izborni ishod, to bi njega učinilo važnim političkim faktorom, a Vučić se više od 10 godina bori da ga marginalizuje i učini ga ireleventnim faktorom u RS, ali i u Srbiji, gde je Dodik bio veoma popularan u vreme kada je Vučić dolazio na valst“, kaže Vukadinović.

Optužbe zbog „ugrožavanja položaja RS“

On ocenjuje da bi i za Dodika mesto predsednika Srbije, iako to deluje kao „utešna nagrada“, bilo ne tako privlačno kao što izgleda na prvi pogled.

Vukadinović ukazuje i da Vučić od početka novonastale krize u Srbiji koristi nestabilnu političku situaciju u BiH, odnosno RS.

On navodi da je jedan od akcenata kampanje protiv građanskih protesta i to da se tim protestima u pitanje dovodi borba za Kosovo i Metohiju, i da se njima ugrožavaju položaj Srba u Crnoj Gori, i položaj RS.

„Dodikove nevolje u RS Vučić pokušava da iskoristi u kampanji protiv svojih političkih protivnika u Srbiji, optužujući opoziciju i proteste za nešto čemu je i sam dosta kumovao“, zaključuje Vukadinović.

Reakcije u BiH

Mediji u Bosni i Hergegovini nisu davali previše prostora najavi o mogućoj kandidaturi Dodika na izborima u Srbiji.

Vest su uglavnom integralno preneli iz medija iz Srbije, svoje komentare na to da bi Dodik mogao da bude Vučićev kandidat za predsednika dali su poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović i bivši potpredsednik RS i narodni poslanik u Skupštini RS Ramiz Salkić.

Vukanović je ocenio da bi Dodikova kandidatura za predsednika Srbije bila „vrhunac ludila na ovim prostorima“.

„Mislim da nije realno, pre svega niko u Srbiji ne bi mogao da glasa za nekoga ko živi u Laktašima, koji iza sebe ima reputaciju korumpiranog čoveka ogrezlog u kriminal, beskrupoloznog, potrošenog. On nikako ne može da dobije podršku naroda Srbije“, smatra Vukanović.

Istovremeno, Salkić smatra da Dodik „ni po koju cenu“ ne sme da bude na funkciji predsednika Srbije.

„Što brža smena vlasti u Beogradu je neophodna, da se ovakve stvari ne bi uzimale ni u razmišljanje. Dodik treba da bude u zatvoru, a ne da bude predsednik nama susedne i često neprijateljski raspoložene zemlje“, smatra Salkić.