Ako želite promene u Beogradu, ako hoćete upravu grada koja će da radi u vašem interesu, otiđite 2. juna do svog biračkog mesta i glasajte, jer promena je nadohvat ruke, kaže za „Vreme“ kandidat za gradonačelnika koalicije „Biram Beograd“ Dobrica Veselinović

Koalicija „Biramo borbu“ nalazi se između dve vatre – „prirodnih neprijatelja“ koji nastupaju pod barjakom Aleksandra Vučića i manjeg dela opozicije koji se do poslednjeg časa trudi da dokaže kako je izlazak na izbore greška, mada od toga nema nikakve vajde. Šest partija -Zeleno-levi front, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Narodni pokret Srbije, Ekološki ustanak i Novo lice Srbije – složile su se da bi bojkot lokalnih izbora 2. juna značio predaju vlasti Srpskoj naprednoj stranci sa njenim satelitima bez borbe za narednih četiri godine.

Opozicione partije koje su se u početku gromoglasno, a kasnije nešto tiše zalagale za bojkot, od njega su uglavnom i same odustale u većini lokalnih zajednica, osim u Beogradu gde su šanse za pobedu opozicije uprkos svim malverzacijama i zloupotrebama naprednjačkog režima bile najveće.

U Beogradu je ispred „Biramo Beograd“ kandidat za gradonačelnika Dobrica Veselinović iz Zeleno-levog fronta koji se u kampanji trudi da zbunjene opozicione birače trgne iz apatije i objasni im da je promena nadomak ruke, samo ako budu otišli do svojih biračkih mesta i glasali.



„Kao što smo rekli na početku kampanje, tako je i na samom kraju: koalicija ‘Biramo Beograd’ izlazi na izbore 17. Decembra da pobedi. Birali smo da izađemo na izbore i da se borimo jer svaki oslobođeni grad i opština predstavljaju korak u pravom smeru“, kaže Veselinović za „Vreme“.

Objašnjava da je razvlašćivanje kriminalnog režima, koji više od deceniju gradi svoju infrastrukturu, dugačak i komplikovan proces koji mora da počne iz lokalnih zajednica, bile one u Novom Sadu, Valjevu, Užicu, Nišu, Voždovcu, ili bilo kom drugom gradu, mestu ili opštini.

Zato poziva sve da im u toj borbi pomognu.

Opštinska vlast može mnogo toga da uradi



Promena počinje odozdo, bio je slogan kampanje davne 2018 godine.

„Od tada do poslednjih izbora, nekada ‘Ne davimo Beograd’ sada ‘Zeleno levi front’, kao i druge kolege iz Demokratske stranke, Pokreta slobodnih građana, ekološkog ustka, Narodnog pokreta Srbije i Novog lica Srbije, su izgradili organizacije, ostvarili na izborima u decembru najbolji rezultat opozicije od kako je pre 12 godina SNS došao na vlast. I to i pored svih opstrukcija, nasilja, zloupotreba, malverzacija. I to je tek početak. Zamislite šta ćemo sve uraditi u narednom periodu“, kaže Veselinović.

Opštine i gradovi predstavljaju prvi kontakt građana sa upravom, one mogu mnoge stvari u životu običnih građana da promene i da im pomognu.

„Važno je da se svi zajedno bavimo time kako će naši krajevi, blokovi, mesne zajednice izgledati. Važno je da biramo, i važno je da se borimo“, poručuje Veselinović.

Šta će uraditi u Beogradu

U Beogradu hoće pre svega da promene odnos vlasti prema građanima, jer je neprihvatljivo da dosadašnji gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, koji bi to ponovo hteo da bude, „otima telefone građanima, nelegalno gradi, umešan je u mnoge korupcionaške afere, ima plagiran doktorat“.

„Beogradu treba uprava koja ga razume, koja voli Beograd i želi da stvori grad solidarnosti, empatije i ljubavi. Mnogi će reći da su to stvari koje se ne mogu opipati, ali jesu preduslov dobre uprave.

Sa druge strane, naš plan podrazumeva otvaranje i reviziju svih štetnih ugovora kao i pokretanje tužbi i procesa pred domaćim i stranim sudovima, kako bi odgovorni za situaciju u gradu konačno bili pravedno procesuirani“, kaže Veselinović.

Što se katastrofalnog gradskog saobraćaja tiče, plan koalicije „Biramo borbu“ je da se kroz optimizaciju mreže linija i polazaka javnog prevoza, uvođenjem brzih ekspres linija, širenjem mreže žutih traka, ulaganjem u šinske sisteme i širenje mreže tramvajskih šina i ubzavanje tramvajskog saobraćaja, kao i produžavanje linija BG voza, obezbedi Beograđanima garantovano stizanje od kuće do posla za 30 minuta.

Izgradnja vrtića i poboljšanje kvaliteta vazduha

„I treće“, nabraja Veselinović šta će sve odmah uraditi ako im građani ukažu poverenje, „tema od ogromnog značaja jeste rešavanje hroničnog nedostatka mesta u vrtićima, za šta novac postoji, ali ne i politička volja, jer je politika vladajuće stranke da subvencioniše privatne vrtiće i ovaj sektor polako prepušta privatnicima. Naš plan je da odgovorimo na potrebe građana i hitno izgradimo državne vrtiće i to u Stepojevcu, Mirijevu, naselju Stepa Stepanović, Sremčici, u Lazarevcu, blokovima 61 i 8a, kao i opsežne investicije u bolje održavanje i rekonstrukciju postojećih vrtića, sređivanje drvorišta, a povrh svega poboljšanje materijalnog i finansijskog položaja zaposlenih“, kaže Veselinović.

Kroz pokretanje opsežnih projekata energetske efikasnosti, subvencionisanja građana da zamene loša individualna ložišta, kao i sankcionisanjem zagađivača žele da obezbede da se „vazduh u Beogradu ne vidi“.

Promene su itekako moguće i većina Beograđana naprednjačkoj vlasti hoće da vidi leđe, ubeđen je Veselinović. Samo 2. juna treba da odu do svog biračkog mesta i glasaju za one koji žele da rade u njihovom, a ne u interesu investitora bliskih SNS-u.