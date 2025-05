Prošlo je više od šest meseci od početka studentskog bunta i protesta koji su promenili društvenu i političku scenu u Srbiji.

Poslednjih nedelja, od kako su studenti objavili zahtev kojim traže raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, polemiše se ko bi mogao da se nađe na njihovoj izbornoj listi, a profesori i oni koji podržavaju studente, targetiraju se u prorežimskim medijima.

Osim u medijima, to često čine i predstavnici vlasti po društvenim mrežama.

Kao oni koji bi da „ruše državu“ poslednjih dana u tabloidima provlače se imena rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića, advokata Zdenka Tomanovića, te Nataše Kandić, izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo u Srbiji.

Politikolog Cvijetin Milivojević kaže za „Vreme” da su ovakve poruke namenjene „cementiranom“ glasačkom telu, ili onom za koga Aleksandar Vučić misli da je „cementirano“, i koje ima „pileće pamćenje”.

„Pre nekoliko godina mislim da su Nataša Kandić i Vučić razmenjivali komplimente. Kad govorimo o rektoru Đokiću, nije smetao ni Vučiću ni njegovim ‘vučićoidima’, kako je zovem ona njegova propagandna glasila, kada je 2008. potpisivao podršku Vučićevoj izbornoj listi. Vučić je zaboravio da je Zdenko Tomanović bio branilac Slobodana Miloševića. Kako mu to tad nije smetalo, a sad mu smeta kada ima svoj javni stav koji podržava studentske i građanske proteste?”, pita se Milivojević.

Kako dodaje, Vučić je sad „veliki radikal čistunac koji pravi istragu poturica, zaboravljajući da je zahvaljujući tim poturicama, kako ih zove, on došao na vlast i održavao je”.

„Ne zaboravite njegovo sadašnje najbliže političko okruženje. Ima ljudi koji zastupaju sličnu politiku kao Kandić i Tomanović. Ovo je keč-ol varijanta u kojoj na istoj listi imate od rusoljuba do natofila. Vučić je prvi uveo u noviju srpsku političku praksu to da nema ideologije, da SNS nije nikakva ideološka stranka, nego stranka golih interesa”, kaže Milivojević.

Đokić „blokaderski šef iz senke“

Do pre pola godine ime rektora Vladana Đokića bilo je poznato u akademskoj zajednici, ali javnost o njemu nije mnogo znala. Poslednjih meseci predstavnici vlasti, na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, targetiraju ga i tretiraju kao jednog od najvećih protivnika.

Protiv njega su podnete prijave, ispitivan je u policiji, a predvodi i akademsku zajednicu na sastancima sa Vladom.

Nakon što je objavljeno da će možda biti na studentskoj listi, počela je nova kampanja protiv njega, najpre na profilima na društvenim mrežama predstavnika vlasti, a onda i u provladinim medijima.

Komentarišući ovakve izjave predsednika republike i bliskih mu saradnika, Milivojević kaže da je „Vučić sada u fazi prvobitne akumulacije političkog kapitala”.

Sagovornik „Vremena” smatra da su te poruke namenjene onima koji „namerno ne uključuju mozak, zato je Vučić tu da misli u njihovo ime”.

„Ja očekujem da će se ovo nastaviti još žešće, da će svi ljudi koji pristanu da budu na studentskoj listi biti na sličan način tretirani, bez obzira na to što su u svojim izjavama bili vrlo umereni. Čak nisu bili ni suviše kritični prema Vučićevoj autokratiji i plutarhiji, nego su bili za moj ukus preblagi”, kaže Milivojević.

Ostali „mozgovi operacije”

Na tabloidnom spisku pomagača blokada našla se i Nataša Kandić, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ona „glavni čovek i protagonista studentsko-blokaderske liste i rektora Đokića“.

Vučić je izjavio i da je od početka njena podrška bila „glavna, ključna i od suštinskog značaja za podršku koju su institucije Evropske unije pružile blokaderima“.

Advokat Zdenko Tomanović je, kako piše Informer, „mozak operacije blokada širom Srbije“.

On je tokom karijere, podsetio je Informer, između ostalog, zastupao Slobodana Miloševića, Miroslava Miškovića, Darka Šarića, Sretena Jocića, Milana Beka, a kako piše taj tabloid, uključen je u planiranu blokadu Termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu.

O Đokićevoj kandidaturi

Nedavno je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na Iksu (X) objavila dokument o tome da će Đokić biti na studentskoj listi, a predsednik Srbije doveo je javno u pitanje takvu potencijalnu rektorovu ulogu.

Vučić je upitao zašto nadležno tužilaštvo nije reagovalo povodom informacije da je rektor potpisao saglasnost da bude na izbornoj listi.

U Informeru Đokića nazivaju „blokaderskim šefom iz senke koji je spreman na sve zarad fotelje“.

Ovakvim objavama, mediji, objašnjava Milivojević, krše nekoliko medijskih zakona.

„To možete gledati iz dva aspekta – ono što je medijski dozvoljivo i medijski nedozvoljivo. To je klasična vrsta provlačenja kroz toplog zeca. Argumentacija nula, a istovremeno višak uvreda, kleveta, targetiranja na maksimumu”, pojašnjava Milivojević.

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić saopštio je da bi, nakon isticanja studentskog zahteva za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, eventualni poziv da bude na njihovoj listi doživeo kao gest poverenja i ukazanu čast.

Milivojević smatra da objavljivanje nekih imena koja bi se mogla naći na studentskoj listi nije bio najmudriji potez.

„Trebalo je sačekati. Dok izbori ne budu raspisani nema potrebe da se otvaraju karte. Jedina dobra stvar je da su oni koji prežive ovog toplog zeca stvarno čvrsti ljudi“, smatra Milivojević.

Vučić opet o penzijama i platama

Dok se polemiše o novim parlamentarnim izborima, predsednik Srbije Vučić po zemlji organizuje sabore novoformiranog pokreta, a u medijskim nastupima, koristi svaku priliku da blokade okrivi za lošiju ekonomsku situaciju u državi.

Kriveći „blokadere”, kako ih naziva, za privredni pad, osvrnuo se nedavno na to da će uprkos svemu, do kraja godine plate i penzije rasti.

„Mnogo sam bio zabrinut za penzije i za ono što će sačekati penzionere posle svega ovoga što su blokaderi činili, razarajući strukturalno i suštinski našu zemlju. Dakle, verujem da će penzioneri biti veoma zadovoljni, verujem da ih pre kraja godine očekuje značajno, značajno povećanje”, izjavio je Vučić za Pink.

Da li to znači da će izbora ipak biti, pa se već sada kreće u kampanju privlačenja pažnje glasača, posebno penzionera koji su uvek bili najomiljenija ciljna grupa predsednika Vučića?

„Ne bih ja dovodio to u direktnu vezu. Činjenica je da ne može pobeći od izbora. Na kraju krajeva, kad ne bi bilo vanrednih parlamentarnih izbora, biće redovnih za dve godine. To je veoma blizu. On pred svake izbore govori o platama i penzijama. Da budem konkretan, on se upravlja isključivo rejtingom. Tu nema ideologije. U zabludi su oni koji ga smatraju srpskim šovinistom, velikim radikalom. On je pragmatičan lik, zarobljenik rejtinga. To je za njega svetinja“, zaključuje Milivojević.