Poslanici Skupštine Srbije koji su učestvovali u incidentima u skupštinskoj sali u utorak mogu da budu krivično gonenji ukoliko im bude ukinut poslanički imunitet, čime se bavi Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, nakon čega tužilac može da pokrene postupak za neka dela, ukazuju sagovornici „Vremena“.

Prvi dan prvog ovogodišnjeg zasedanja Skupštine obeležili su haos, tuča poslanika, dimne bombe i baklje koje su uneli poslanici opozicije, a aktiviran je i protivpožarni aparat.

Mogli bi da budu optuženi za nasilničko ponašanje

Advokat Stefan Ćorda kaže za „Vreme“ da poslanički imunitet važi i za krivična dela za koja može da bude izrečena kazna zatvora i da zahvaljući njemu poslanici imaju imunitet od pritvaranja i vođenja istrage.

„Pošto je najavljeno da ih nikakav imunitet neće spasiti od nereda koji su se dogodili u skupštinskoj sali, može se zaključiti da će im skupštinski Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska skinuti imunitet. Poslanici bi mogli da budu optuženi za nasilničko ponašanje, jer su se ponašali kao navijači, bacali su dimne bombe i palili baklje, kao da su na utakmici“, kaže Ćorda.

On napominje da će se poslanici „naravno braniti da su to učinili u cilju borbe za slobodu govora, mišljenja i izražavanja“.

„Ako ne ulazimo u pozadinu koje to mogao da organizuje i inscenira, to što smo videli je neprimereno ponašanje i sigurno će trpeti neke sankcije, ako ništa drugo u smislu Poslovnika Skupštine, tako što će poslanici biti isključeni sa sednice i udaljeni na neko vreme. To će biti ili krivična dela ili teže povrede Poslovnika Skupštine zbog nediscipline i nepoštovanja, za šta su sankcije uvek udaljenje ili isključenje“, kaže Ćorda.

Kada poslanički imunitet štiti

Naglašava da poslanički imunitet služi da zaštiti poslanika od krivičnog progona za izgovorene reči i dela koja učini dok vrši svoje dužnosti i službi. To konkretno znači da poslanik ne može da bude krivično gonjen ako u skupštinskoj raspravi nekog uvredi i nazove ga lopovom.

„To što je učinjeno u utorak u skupštinskoj sali sigurno će biti sankcionisano, samo ako toliko poslanika bude izbačeno iz sale, pitanje je da li će biti kvoruma i kako će biti donošene odluke“, zaključuje Ćorda.

Prvo utvrditi odgvornost predsednice Skupštine Srbije

I advokat Božo Prelević kaže da bi poslanici mogli da budu odgovorni ukoliko im bude ukinut imunitet. Međutim, najpre bi trebalo analizrati ponašanje predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić.

„Ona bi mogla bi da bude krivično gonjena jer su na prethodnoj sednici Skupštine mimo zakona izglasani zakoni koji su invaldni, odnosno nisu doneti u zakonitoj formi, a ona je za to nadležna. Pored toga, tu je i način na koji je započela sednicu Skupštine Srbije u utorak bez konstatovanja ostavke premijera Vučevića, što je takođe zloupotreba službenog položaja“, kaže Prelević.

A kada je reč o povredama koje su eventualno nasatale u skupštinskoj sali, trebalo utvrdiiti ko ih je naneo i čime.

„Može se govoriti i o nekom vidu ugrožavanja zdravlja, jer protivpožarni aparati sadrže mnoge toksične materije i korišćenje tih sredstava bi moglo da bude obuhvaćeno nekim potezima tužilaštva, a može se pričati i povredi ugleda zemlje. Mislim da dimne bombe, za razliku od protivpožarnih aparata, ne sadrže toksične materije i da ne mogu da ugroze zdravlje“, kaže Prelević.

Ukidanje imuniteta će se pretvoriti u političku borbu

Ističe da je način na koji je Brnabić vodila sednicu „duboko protivzakonit i suprotan Ustavu“.

Dodaje je da bi se po pitanju reakcija dela opozicija – jer je Demokratska stranka bojkotovala sednicu – mogla utvrditi odgovornost svakog od njih za pojedina dela ukoliko bi poslanicima bio ukinut imunitet.

„Eventualno ukidanje imuniteta je veoma kompleksna stvar koja će se pretvoriti u politiku, jer će nadležni odbor većinski da ocenjuje da li treba skinuti imunitet polsanicima, a članovi tog odbora nažalost nisu nezavisni, nego su stranački obojeni“, kaže Prelević.

On naglašava da je „zanimljivo“ što sednica nije prekinuta i što poslanici nisu odlučili da napuste salu kada su počeli incidenti, i dodaje da je i to odgovornost predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić.

„Ako je to opozicija uradila da bi sprečila Skupštinu Srbije da sve građane ove zemlje finansijski ojadi za Ekspo, onda je veliko pitanje da li je imala drugu mogućnost da to uradi. To je lupa kroz koju bi trebalo ceniti ponašanje opozicije. To je odraz zemlje u kojoj je vlast uvela nasilje na velika vrata“, kaže Prelević.

Šta bi mogao da uradi „nenadležni predsenik države“

On ukazuje da bi reakcija „nenadležnog predsenika države“ na događanja u parlamentu mogla da utiče na protest koji je najavljen za 15. mart i da će se iz te vizure videti svrsishodnost poteza opozicije u skupštinskoj sali u utorak.

„Nejpomljivo mi je da se u parlament, i pored svih kontrola, mogu uneti stvari koje su ovom prilikom unete i to nakon što su pojedini poslanici najavili ‘neobičnu’ sednicu Skupštine. Bojim se da bi nenadležni predsednik Srbije mogao da proglasi nekakvo vanredno stanje, iako je Srbija svakako u vanrednom stanju, ali da bi on to mogao i da ozvaniči i zabrani proteste. Međutim, to bi bio potez u suprotnom smeru, jer on ne bi suštinski zabranio proteste već bi morao da dovede do sukoba ljudi koji hoće da protstuju i onih koji bi po zakonu trebali u tome da ih spreče“, zaključuje Prelević.