Kako su naveli na društvenoj mreži Iks, Dijana Hrkalović, koja je osumnjičena za saradnju sa organizovanim kriminalnim grupama, podnela je 11 tužbi protiv novinara i urednika KRIK-a.

Dijana Hrkalović je među 77 osoba za koje se sumnja da su bili deo kriminalne grupe koja je izvršila četiri ubistva, navodi se u dokumentu tužilaštva koji je nastao tokom istrage „vračarskog” klana. Ona, međutim, do danas nije optužena za zločine opisane u tom dokumentu niti za saradnju sa kriminalcima, piše KRIK

Osim nje, među kandidatima su i italijanska premijerka Đorđa Meloni, kao i gruzijski ministar za interno raseljene osobe Davit Patsatsia.

📢Introducing SLAPP Country of the Year nominees!#SLAPP litigants use their deep pockets & influence to abuse the law to bankrupt and harass activists, journos & anyone who dares to expose harm, corruption & injustice.

💥They shall not evade public scrutiny! pic.twitter.com/pLM0dEGKRU

— The CASE (@CASECoalition) January 18, 2024