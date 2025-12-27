Hronika
Prema analizi Demostata, lojalnost je glavna odlika identiteta pristalica SNS. Ima ih iskrenih, ali i interesnih lojalista
Tvrdokorne pristalice predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS) često obeležava iskrena ili nešto ređa patvorena lojalnost i podanička vernost, naveo je istraživač Demostata Srećko Mihailović u danas objavljenoj analizi strukture pristalica SNS.
Prema navodima Mihailovića, lojalnost je javna odlika identiteta pristalica SNS.
„Naravno da su na velikoj razdaljini od svake koliko-toliko objektivne evaluacije ‘lika i dela’, a, bogme, i nedela svog omiljenog lika. I pored toga što ih lojalnost povezuje i čini odvojenim od one ‘druge strane sveta’ koja o vođi ne misli kao oni, Vučićeve lojaliste možemo podeliti na grupu iskrenih lojalista i na grupu interesnih lojalista“, naveo je Mihailović.
Dragovoljne i iskrene lojaliste predstavlja trodelna grupa poklonika Vučića. To su „podanici-navijači“, „podanici-obožavatelji vođe“ i „podanici-saučesnici deluzije o izgradnji sakralne piramide Srpske moći“.
Interesni lojalisti rade za piramidu svemoći i u njoj su radi ostvarenja ličnih interesa. Njihova pripadnost naprednjacima je delom rezultat slobodne odluke, a delom dragovoljna sa elementima prinude, naveo je Mihailović.
Demostat podseća da obično u njihovim istraživanjima približno petina ispitanika izjavljuje da ima pozitivan odnos prema SNS i da im nije neprijatno da to javno kažu. U odnosu na najviše pet miliona birača u Srbiji, tih 20 odsto je oko milion birača, a Demostat procenjuje da tvrdo jezgro Vučićevih naprednjaka čini tri četvrtine od ukupnog broja njegovih pristalica, što je oko 750.000.
