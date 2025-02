Dok studenti marširaju ka Kragujevcu predsednik Srbije ima druge prioritete – izmišljenu pretnju otcepljenja Vojvodine. Šta stoji u Narodnoj deklaraciji o Vojvodini i čemu sve to

“Vojvodina je izraz evropskih vrednosti, zajednica svih građana koji žive na teritoriji Autonomne pokrajine, isto koliko je neraskidivi deo nacionalnog, političkog, ustavnog i kulturnog identiteta moderne Srbije”, navedeno je u „Narodnoj deklaraciji o Vojvodini“ koju je kao podlistak objavio dnevni list “Politika”.

U tekstu te deklaracije, kojim se najavljuje skup vladajuće stranke u Sremskoj Mitrovici 15. Februara, naglašeno je da „Vojvodina nije tek deo Srbije, Vojvodina jeste Srbija“.

„Vojvodina je ime, a Srbija prezime, kao što Srbije nema bez Vojvodine, tako ni Vojvodina ne može postojati izvan Srbije“, istaknuto je u tekstu, koji je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio dan ranije u Banjaluci.

‌U deklaraciji je navedeno da „najnoviji događaji u severnoj srpskoj pokrajini, oživljavanje separatističkih ideja i pokreta, javno zagovaranje ideja o vojvođanskoj naciji, jeziku i pravoslavnoj crkvi, te najava donošenja nekakve ‘Vojvođanske platforme’, obavezuje nas da aktivnim delovanjem u društvenoj i političkoj sferi zaštitimo teritorijalni integritet i celovitost srpske države“.

‌“U tom cilju, polazeći od Ustava Srbije koji je donet suverenom voljom građana i čija načela proklamuju da je Srbija država srpkog naroda i svih građana koji u njoj žive, kao i da je teritorija Srbije jedinstvena i nedeljiva, građanima Srbije predlažemo deklaraciju „Vojvodina je Srbija“, stoji, između ostalog, u Deklaraciji o Vojvodini.

Deklaracija je podeljena na pet podeljaka, od koji svaki podvlači do koje mere je Vovodina srpska, to jest neotuđivi deo Srbije: 1. Istorijski razvoj srpske Vojvodine; 2. Kontinuirani pokušaji etatizacije i nametanje ideje o tzv. vojvođanskoj naciji; 3. Ustavnopravni položaj Vojvodine posle Drugog svetskog rata – od autonomne pokrajine čija autonomija se širi preko kvazi federalne jedinice do povratka u ustavne okvire standardne političko-teritorijalne autonomije; 4. Zaustavljanje separatističkih težnji i stavljanje Vojvodine u ustavne okvire (2012-2014): 5. Vojvodina kao multikulturalna, multinacionalna i multikonfesionalna zajednica zasnovana na ravnopravnosti građana.‌

Vučić je u Banjaluci poručio da će tekst Deklaracije o Vojvodini biti usvojena „narodnom aklamacijom“ na skupu SNS-a na Sretenje u Sremskoj Mitrovici, a da će potom, uz dogovor sa Savezom vojvođanskih Mađara, biti usvojena i u Narodnoj skupštini.

Prozirne laži predsednika

Iznenadna opčinjenost Vojvodinom, “Severnom Srbijom” što reče Vučić, sejanje straha od lalinskog separatizma i čitava turneja predsednika Srbije kroz pokrajinu na severu države, dolaze u trenutku kada narodna pobuna koju su pokrenuli i koju predvode studenti uzima sve više maha.

Vrh vlasti i režimski mediji šire tezu da nekakvi vojvođanski secesionisti potpognuti spolja hoće da otcepe pokrajinu od Srbije i da su zapravo oni, ti neznani separatisti, organizatori i finansijeri studentskih protesta.

Iako niko od studenata i pobunjenih građana ni jednom rečju nije spomenuo status Vojvodine.

Politički analitičari, oni koji ne gostuju na Pinku i Informeru, ovakvu taktiku doživljavaju kao svojevrsni krizni menadžment i nacionalistički populizam koji se redovno koristi u Srbiji zarad skretanja pažnje i suzbijanja redova.

“Reč je o pokušaju da se lažima starim više od tri i po decenije, i starim poznatim diskursom o tobožnjem secesionističkom neprijatelju, kompromituje i razjedini studentska i građanska borba za pravdu. U tu svrhu, cepanja opšteg društvenog pokreta, koriste se i lažno levičarske i ekstremno desničarske organizacije, koje unose brojne sumnje i zablude”, rekao je za “Danas” Radivoje Jovović, poslanik Pokreta slobodnih građana u Skupštini Vojvodine i univerzitetski profesor.

Vučić plaši narod

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić “lažima da neko hoće da otcepi Vojvodinu od Srbije nastavlja da plaši narod i huška građane jedne na druge“.

„Ne postoji niko u Srbiji ko je za to. Jedino Vučićev poslovni partner, politički uzor i veliki prijatelj Viktor Orban ima takve ambicije, što dokazuje kada nosi šal na kome je Vojvodina u sastavu Mađarske“, rekao je Đilas u razgovoru sa građanima Sombora.

Jedina opasnost za Srbiju su, kaže, Vučićev sistem i kriminalni režim, zbog koga se sve u Srbiji raspada.

„Sve laži i prazne priče ne mogu sakriti krvave tragove korupcije i spasiti Vučića od odgovornosti koju traži narod predvođen studentima. To znaju svi pristojni ljudi, ali ne i Vučić, koji je spreman da spali sve, samo da bi ostao na vlasti, poput poludelog rimskog imperatora Nerona“, kazao je Đilas.

Fejk njuz

Nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine Goran Ješić rekao je da su „klasičan fejk njuz“ bilo kakve priče o otcepljenju pokrajine, kao i spekulacije da opozicija stoji iza studentske pobune.

„Video je da se ljudi plaše separatizma, pa je izmislio da smo mi separatisti. Dakle, da ponovim, klasičan ‘fejk njuz’. Studenti su sami od početka, i to je njihova stvar. Tako da je to potpuno jasno“, rekao je Ješić u intervjuu za list Danas.

On je govoreći o studentskim protestima naglasio da „deca vode svoju bitku“.

„Mi smo tu da im čuvamo bokove i leđa, da obezbedimo logistiku, hranu, kao što, uostalom, radi ceo Novi Sad za svoje studente. A, da li se sa njima dogovaramo oko protesta i blokada – ne. I nikada nismo.”

Izvori: Danas, 021.rs